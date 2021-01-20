الإعلان رسميًا عبر الإنترنت عن شركة «STELLANTIS» لتصنيع السيارات

فى مؤتمر صحفى، عبر الإنترنت، نظرًا للإجراءات الوقائية بسبب جائحة كورونا، تم الإعلان عن رابع أقوى شركة سيارات فى العالم، وهي شركة «STELLANTIS»، أحدث صانع سيارات فى العالم،والتي تتطلع إلى المضى قدما فى الهجوم وتظهر أن الابتكار لا يقتصر على الشركات الناشئة، كما قال المدير التنفيذى للمجموعة خلال المؤتمر.

«STELLANTIS GROUP»، هى نتاج الشراكة بين شركتى «PSA» و«FCA»، ويضم الجروب الجديد أو الشركة التى تعد رابع أقوى شركة سيارات فى العالم، 14 علامة تجاري؛ ومن جانبه قال كارلوس تافاريس المدير التنفيذى للشركة، «لقد عملت لعدة أشهر لتجميع فريق قيادة الشركة المعلن عنها، ويجب على الكيان المشترك الآن أن يدمج ثقافاته المتباينة وعمليات الـ14 علامة تجارية على جانب».

وذكر أيضا أن خطوة الاندماج كانت جيدة جدا ووفرت للشركة تكاليف عديدة، مضيفا «ارتفعت وفورات التكلفة المتوقعة للشركة من 4.5 مليار دولار عندما تم طرح الاندماج فى عام 2019 إلى حوالى 6 مليارات دولار».

وعرض الرئيس التنفيذى، خلال المؤتمر، جزءا من الخطة الجديدة للشركة، وقال إن فى اليوم الأول للشركة توفر 29 سيارة كهربائية بموجب الاندماج من 14 علامة تجارية مختلفة، وفى نهاية 2021 ستعلن الشركة عن 10 سيارات كهربائية جديدة.

وتكلم أيضا الرئيس التنفيذى عن الفرص و التحديات التى بحلول عام 2030، حيث قال أن الأتى:

1- يمكن أن تمثل مبيعات السيارات الكهربائية أكثر من 35٪ من تسجيل المركبات الجديدة

2- ستؤثر زيادة التنقل المشترك على عدد المركبات المستخدمة

3- من المتوقع أن تصل مبيعات السيارات المزودة بتقنية 5G إلى 16 مليون في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين

4- الوافدون الجدد والمعارضون

5- اللوائح والابتكارات يمكن أن ترفع تكاليف السيارة بنسبة 20-40٪.

الجدير بالذكر ان فى اليوم الأول للاعلان عن الاندماج بقيمة 52 مليار دولار، ارتفعت اسهم الشركة 8% فى اول يوم تداول لها يوم الاثنين لتقدر قيمة الشركة بنحو 42 مليار يورو ما يعادل 51 مليار دولار.