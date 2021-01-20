هاني شنودة يطالب بإعادة توزيع أغاني العندليب ويصف عدوية بـ «صوت مصر»

أكد الموسيقار هاني شنودة، أنه فوجئ بإذاعة أغنيته في مسلسل الفنان المصري العالمي «رامي يوسف»، بعدما باعها لهم منذ سنوات، لافتًا أنه يحرص على تسمية المقطوعات الموسيقية التي يؤلفها بأسماء السنوات، مؤكدًا أنه يستطيع تمييز المطرب من المطرب الآخر الذي سيصل للنجومية «المطربين كتير لكن النجم اللي هيبقى نجم أنا بعرفه، بتبقى فيه لمعة في عنيه أنا عارفها معناها أكون أو لا أكون»، معتبرًا أن توليفة النجاح هي ما فعله القائد طارق بن زياد والذي أحرق السفن التي وصلوا فيها للأندلس وقال لجنوده العدو أمامكم والبحر من خلفكم وفتحوا بعدها الأندلس.

وأضاف الموسيقار خلال لقائه مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»: «اللي يقدر يبيع كل حاجة عشان الفن هيبقى نجم واللي مش هيقدر هيبقى مطرب وحاله هيبقى ماشي»، مشيرًا أنه كان يدرب المطربين على ابتهالات النقشبندي والطبلاوي ومحمد رفعت ومصطفى إسماعيل، لافتًا أنه كان ينصح المطربين بالمرور على كل هؤلاء لتكون لهم شخصية غنائية مستقلة، ضاربًا المثل بالمطرب عمرو دياب «عمرو دياب من أول ما يفتح بقه بتبقي عارفة أن ده عمرو دياب، ومحمد منير أول ما يطلع وأنتي عارفة أن ده محمد منير»، مؤكدًا أن التميز لا ياتي إلا بعد الاطلاع على كل أنواع الموسيقى العالمية.

هاني شنودة يتذكر أهم أعماله

وتذكر «شنودة» تتر مسلسل «عائلة شلش»، لافتًا أنه طلب من مخرج المسلسل مشاركة كل نجوم العمل في التتر، وحضروا بالفعل للاستديو وشاركوا في التتر، كما تذكر موسيقى فيلم «المشبوه»، وأنه طرح على نفسه بعض الأسئلة التي كان يرغب في معرفتها من أجل تأليف موسيقى الفيلم وأنه حكى قصة الفيلم بالموسيقي.

وتحدث عن أول فيلم قدم موسيقاه وهو «لا عزاء للسيدات» للفنانة الراحلة فاتن حمامة متذكرًا أنه قدم دورا في الفيلم بهذه الموسيقى ومثل معهم بموسيقاه.

وأثنى «شنودة»، على الفنانة إسعاد يونس، معتبرًا أنها فنانة شاملة، مشيرًا إلى أنه سيحيي حفلة قريبة مع نجوم فرقة المصريين، وسيدعو محمد منير لتقديم أغنية واحدة في هذه الحفلة.

واعتبر أن وقت الثمانينيات كان وقتا جيدا لكل العالم، وأن الوقت في الألفينيات بدأ النزول لأسفل في كل المجالات، ووصف المطربة «نجاة» بأنها إنسانة مخلوقة من أجل الفن وأن أحمد عدوية هو صوت مصر.

وطالب «شنودة» بإعادة توزيع الأغاني القصيرة التي غناها العندليب الأسمر الراحل عبدالحليم حافظ، مرة أخرى للأجيال الجديدة.