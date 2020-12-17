بالفيديو.. هاني شنودة يوضح الفرق بين العوالم والغوازي

أكد الموسيقار هاني شنودة، أنه كان مولعًا بالموالد في مدينة طنطا، بسبب نشأته في بيت موسيقي، حيث كانت والدته تلعب البيانو والعود، وتصف صوته بـ«النشاز» عندما كان طفلًا، في إشارة منه إلى أن صوته لم يكن جيدًا في الغناء، موضحًا وجود فرق بين العوالم والغوازي، وهو أن العوالم تعلموا الفن من خلال الدراسة، أما الغوازي فقد غزوا برقصهم من أجل كسب الرزق.

كل عمدة بطنطا في بيته بيانو

وأضاف الموسيقار هاني شنودة، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»: «الرسم كان هوايتي الأولى في الطفولة، ولا يوجد عمدة في مدينة طنطا إلا وعنده بيانو في بيته، وكان البيانو جزءًا من أثاث المنزل عندنا في طنطا، لأن الأجانب كانوا يعلمون الأطفال عزف البيانو»، موضحًا أنه بدأ عزف البيانو عندما تعرف على نبيل شديد، عازف جيتار، ودشّنا فرقة باسم «ولاد شطط».

العلاقة مع العندليب الراحل عبدالحليم حافظ

وتابع شنودة: «بعدها تنقلت من فرقة إلى أخرى حتى قمت بالانضمام إلى فرقة تضم عمر خيرت وعمر خورشيد، وكانت تعتمد علي في سماع الأغنية وتحديد وظيفة كل شخص، وهو ما جعل لديّ كيفية عمل الأغنية الأجنبية بالأسلوب المصري».

كما تطرق الموسيقار هاني شنودة، إلى علاقته بالعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، إذ أنه كلف الإعلامي الكبير مفيد فوزي بأن يعرف ماذا يحب، لهذا اشترى له جهاز بيانو حديثا من لندن، فذهب إليه، وخرج «حليم» وطلب منه أن يعزف أغنية من أغانيه، فكانت أغنية «أهواك».

ولفت إلى أن العندليب الراحل طلب منه أن يكوّن فرقة، فوافق ولكن بشرط، فغضب وسأله عن الشرط: «قلت له شرطي إني ألعب على الجهاز الجديد، وعملت أول حفلة مع عبدالحليم حافظ في نادي الجزيرة، بعدها مات، لذلك كانت المرة الأولى والأخيرة التي تعاملت فيها معه».