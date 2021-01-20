شاب يجرد رضيعة من ملابسها في الشارع.. كان عايز يولع فيها

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشاب يجرد رضيعة من ملابسها في أحد الشوراع، وسط صرخات الطفلة، وتتحفظ «الوطن» على نشر الفيديو لما يتضمنه من مشاهد قاسية.

صراخ وبكاء في شرفات المنازل على وضع الطفلة، بعدما مزق الرجل ما ترتديه من ملابس، ولم يرحم طفولتها، أو توسل بعض السيدات من الشرفات، في ظل تجاهل تام منه، ليكمل تجريد الطفلة من ملابسها كاملة، وحينها تزحف الصغيرة في الشارع، ليلحق بها ويحاول حرقها.

انتشر الفيديو سريعا بين رواد السوشيال ميديا، حيث طالبوا بضرورة تتبع هذا الفيديو لمعرفة حقيقته، ومعاقبة ذلك الرجل على فعلته تلك، حتى يكون عبرة لمن يقوم بمثل هذا العمل مرة أخرى.

في نطاق ضيق وبيوت متلاصقة، وقف رجل يرتدي معطفا، يحتمي به من برودة الطقس، وبجواره شخص آخر يحاول إثنائه عما يقوم به هذ الرجل الذي لم يستجب لأحد، حيث بدأ في نزع ملابس الطفلة التي لم تكمل عامها الثاني.

صراخ الصغيرة لم يشفع لها، حيث ظل يمزق في ملابسها حتى «البامبرز»، لتزحف الطفلة على ركبتيها في الشارع، وسط صراخ بعض السيدات.

يقول حساب باسم «زيزو أبوكريم»: «عشان تبقو تحسنوا الاختيار. والكل واقف يتفرج أنت بتجيبو البرود دة منين اللي بيصور واللي بيتفرج الله»

وعلق حساب باسم سالي محمد وكتبت: «ربنا ينتقم منه أشد انتقام وياخده وياخد الأشكال الزبالة اللي زيه ونرتاح من القرف ده بقا حسبي الله ونعم الوكيل».

بينما كتب حساب باسم سالي ماهر: «لا مش ممكن أحنا وصلنا لمرحلة صعبة أوي استغفر الله العظيم وأتوب إليه».

وكتب حساب محمد سمير: «للأسف ده الواقع أللى إحنا عايشين فيه فساد وبلطجة وقانون لا ينفذ إلا على الغلابة والضعفاء لازم ده يتعمل ذى ما عمل فى الطفلة دى ويتعرى وينضرب فى الشارع ده العدل الإلهى بتاع ربنا حسبى الله ونعم الوكيل».