خبير عن مطالبة برلماني بإلغاء وزارة الإعلام: غير مدروس وأهميتها تضاعفت

«أطالب بإلغاء هذه الوزارة لعدم جدواها».. ملخص طلب وجهه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، لـ وزارة الإعلام برئاسة أسامة هيكل، بغرض حلها تماما، وذلك في ضوء عدم تحقيق الوزارة أهدافها، وتحولها لعبء على الدولة، بحسب رؤية البرلماني، في ضوء ما تنادي به دائما لجنة الخطة والموازنة بإزالة التشابكات الإدارية وتضارب الاختصاصات ما يؤدي لتحميل الدولة بأعباء مالية، وهو ما طرح خلال حديثه بالجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء.

خبير أعلام: أهمية وزارة الإعلام تتضاعف في الوقت الحالي

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور حسن عماد مكاوى، أستاذ الإذاعة والتليفزيون وعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا، إن وزارة الإعلام تقوم بدور هام، وقد يرى البعض أن دورها غير ملموس ولكن لا غنى عنه، ومن يتحدث عن إلغائها لا يعرف شيئًا عن الإعلام، بحسب تصريحاته.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن من يدعو لذلك الفكر لم يدرس ما يقول جيدًا، متسائلًا، من سيمثل الدولة في المحافل الدولية التي تحتاج لممثل إعلامي، وينظم المؤتمرات الصحفية لرئيس الجمهورية محلياً ودولياً، ويعد التغطية الإعلامية لزيارات القيادة السياسية الخارجية؟، مؤكدا أنها مهام ستفتقد منفذها إذا أصبحت الدولة بلا وزارة إعلام.

كما أشار أستاذ الإعلام، إلى أن وزارة الإعلام هي من تقترح السياسة الإعلامية للدولة، وتقوم بالتنسيق مع مختلف الوزارات لطرح وإبراز مجهودات الدولة ومشروعاتها القومية، فكيف يتم إلغائها بناء على الأهواء الشخصية؟.

وأكد أن أهمية وزارة الإعلام تتزايد الوقت الحالي، بشبب الصراعات الداخلية والخارجية ومقاومة الإرهاب، وهو ما يحتاج إلى تزويد الراى العام العالمي بالبيانات والمعلومات عن مصر ومواجهة الدعايات المضادة وتقديم المعاونة للصحفيين والكتاب.

وتابع أن من طالب بإلغاء لم يأت بجديد فقد ألغيت قبل ذلك لمدة سنوات خلال حكومة المهندس إبراهيم محلب في يونيو من عام 2014، قبل أن تعود مع حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن إلغائها حينها لم يثبت نجاحه، لذا عادت بعدها في آخر تشكيل حكومي.