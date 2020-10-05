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تسريب.. عبدالله الشريف: "مش هعيش في مصر إلا لما يمسكوني وزارة الإعلام"

كتب:

شريف سليمان
12:03 ص | الإثنين 05 أكتوبر 2020
الإعلامي عمرو أديب

الإعلامي عمرو أديب

عرض الإعلامي عمرو أديب، رسالة صوتية لفتاة تدعى ريم، كانت على علاقة بالإخواني الهارب عبدالله الشريف، أكدت فيها على أنه خدعها، وذلك خلال تقديم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر".

وقالت ريم، إنه يخبرها بادخاره المال، رغبة في الحصول على جنسية، وذلك لأنه يعلم في قرارة نفسه، أن قطر تتركه يتحرك بحريتها، لأنه يخدم أجندتها، ويعلم أيضًا أنها ستتخلص منه فور انتفاء الحاجة إليه.

وأضافت: "بيلمعوه في الجزيرة، وبينزلوا الحلقات مش حبًا فيه، وهو عارف ده، وفي مرة كنا راجعين من تناول الغداء، وعدينا على مبنى الجزيرة، وقعدنا نتكلم عنها، وقال الجزيرة لها أجندة وأنا ليّ أجندة، هو بتاع مصلحته بس، وبيقولي نفسي أفتح مكتب في نيويورك، بالنسبة له إن قضايا المصريين أكل عيش".

وتابعت: "لما سألته إن لو حصل ثورة في مصر هتعيش فيها، قالي لأ، مش هعيش في الجو ده، ممكن أزورها، ولازم يمسكوني وزارة الإعلام".

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