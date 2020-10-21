موسى: طالبت أسامة هيكل بالاعتذار للإعلاميين ولم يرد

استنكر الإعلامي أحمد موسى منع الصحفية فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة، من حضور اجتماع الإعلاميين مع أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بعدما وصلت لحضور الاجتماع ومُنعت من الدخول بعد رفض وزير الإعلام: "وزير الإعلام زعلان اني دعيت الناس امبارح.. وأنا الدعوة دي وجهتها لزمايلي في بيتنا.. وطالبناه يعمل بيان اعتذار وطبعا هو ما ردش".

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن وزير الإعلام برر ذلك بأن المكان لا يتسع لحضور عدد أكبر من الحاضرين في الاجتماع، نظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد: "هو نفسه مش لابس كمامة، ولا ملتزم بالإجراءات الاحترازية، على أساس انه معفى من الفيروس".

وأوضح الإعلامي أنه وجه 3 نقاط محددة إلى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، لكنه على مدى ساعة ونصف قام بتسويف الرد على التساؤلات الحقيقية، وتحدث في التفاصيل والنقاط العامة: "ذهبنا إلى الوزير للدفاع عن بلدنا، وليس للحصول على مطالب".

وتابع: "طالبت وزير الدولة للإعلام بإصدار بيان اعتذار، لكنه لم يرد على هذا الأمر"، مشيرا إلى أن أزمة الصحفيين والإعلاميين مع وزير الدولة للإعلام، تأزمت بعد اجتماع اليوم، أصبح لدينا مشكلتان جديدتان بشأن منع زميلتنا فاطمة سيد أحمد، من الدخول، وتصوير الزملاء عبر كاميرات المراقبة".