عضو الوطنية للصحافة: أسامة هيكل منعني من دخول مقر وزارة الإعلام

قالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن أمن وزارة الدولة للإعلام، منع دخولها للقاء أسامة هيكل اليوم، وهو الأمر الذي أثار استياء عدد من الذين دعاهم "هيكل" للقائه، وقرروا عدم الحضور تضامنا مع عضو الهيئة الوطنية للصحافة.

وقالت الدكتورة فاطمة، في تدوينة لها عبر صفحتها على فيس بوك، إنه بعدما أذاع الوزير الفيديو الذي يدعو فيه بعض الصحفيين والإعلاميين للقائه، وأيضًا ذكر عبارة من شارك في الحملة "ضد أفعاله المشينة" بحسب تعبيرها، مشيرة إلى أنه خرج بسلوك شاذ آخر، وأصدر تصريحًا فى منتصف الليل يعلن فيه أن اللقاء لن يشمل إلا من ذكر أسماءهم، وعددهم تقريبا خمسة.

وأضافت قائلة: "واليوم، طلب من الأمن أن يدخل له اسم اسم للحضور ليقول من يدخل ومن لا يدخل، والمفارقة الغريبة أنه رفض دخولي وأنا عضو الهيئة الوطنية للصحافة، في حين قام بالموافقة على دخول رؤساء التحرير الذي لم يذكر أسماءهم في تصريحه الخالي من أبجديات سلوك رجل دولة ومسؤول إعلامي، من المفترض أن يلتقي كل من ينتمي إلى هذا المجال، مثلما كانت تصريحاته غير المسؤولة تسيئ للكل، ولَم تخص اسمًا بذاته".

وعلقت قائلة: "حقيقي هذه مهزلة لم تحدث في تاريخ الإعلام المصري على مر الأزمنة.. وكنت أنتظر من الزملاء الذين سمح لهم بالدخول أن ينتفضوا وينفضوا من حوله، لسلوكه المعوج في المعاملة مع زملاء المهنة وتركه وحيدًا، لنقول له جميعًا إننا نرفضك".

واختتمت: "نعم نرفضك ولست أهلًا لتكون مسؤولًا في مهنتنا التي علمتنا لغة احترام الغير والرأي المختلف معنا وسياسة الاحتواء والكياسة، يا وزير بدون حقيبة للأسف".

وفي وقت سابق، شن عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، هجوماً على تصريحات أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، التي قال فيها "إن الأعمار أقل من 35 سنة، ويمثلون حوالي 60 أو 65% من المجتمع، لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التليفزيون، وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات"، حيث اعتبروا هذه التصريحات تهديدا لمستقبل الإعلانات في الصحف، ومن ثم تشريد عدد من الزملاء، لاسيما في المؤسسات الخاصة، فيما أعلنت نقابة الإعلاميين عن اجتماع عاجل للرد على هيكل.

وكتب "هيكل" ردا على من هاجموه في تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "صدرت الأوامر بشن حملة جديدة على شخصي، بعد حملة سابقة منذ شهرين".