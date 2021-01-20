كل ما تريد معرفته عن مبادرة «شتي في مصر»: «تخفيضات الطيران والاقامة»

مبادرة جديدة بعنوان «شتي في مصر» أطلقتها وزارتا السياحة والأثار والطيران المدني بالتعاون مع شركة المنشآت الفندقية، وذلك من أجل تشجيع السياحة التي تعاني بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتأتي المبادرة لتشجيع حركة السياحة الداخلية، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة والجو المشمس وبمشاهدة المعالم الأثرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، من خلال منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر، وذلك في ظل جائحة «كوفيد19» الذي أدى إلى تقليل نسبة السياحة في الدول الأوروبية، وتعتبر السياحة الداخلية هي شريان الحياة للقطاع الفندقي حاليًا.

ونقدم أبرز المعلومات عن هذه مبادرة «شتي في مصر»، بحسب مسؤولي وزارة السياحة وغرفة المنشأت الفندقية، ونرصدها لكم كما يلي:

تخفيضات كبيرة على تذاكر الطيران

تضمن المبادرة تخفيضات كبيرة لتذاكر الطيران والتي تبدأ من 1500 جنيه شاملة الضرائب «ذهاب وعودة» وتصل إلى 2000 جنيه للذهاب والعودة.

تخفيضات كبيرة في الفنادق المشاركة

إضافة إلى الأسعار المخفضة للفنادق السياحية المصرية، ويبدأ سعر الفرد من 300 جنية للغرفة المزدوجة وتصل إلى 750 جنيها للفرد للغرفة المزدوجة في فنادق الخمس نجوم، وهذه الأسعار شاملة الضريبة والخدمات والوجبات.

المبادرة مستمرة لـ40 يوما

وبدأت المبادرة من 15 يناير ومستمرة حتى 25 فبراير، وخلال هذه الفترة يمكن الاستمتاع بالخصومات المعلنة للطيران والاقامة بالفنادق.

الإعلان عن أسماء الفنادق المشاركة

اعتمدت مؤخرا وزارة السياحة والآثار، مع غرفة الفنادق، 130 فندقا يشتركون في المبادرة، وهذه الفنادق ملتزمة بجميع الإجراءات الوقائية، وأطقم عملها مدربين تدريبا عاليا بغرض الحفاظ على أنفسهم أولا، ومن ثم المحافظة على السائحين والزائرين لتلك الفنادق.

وتم الإعلان عن الفنادق الموجودة بالمبادرة وأسمائها وبيانات الاتصال بها موجودة على الصفحة الرئيسية لغرفة المنشأت الفندقية، وبها جميع التفاصيل الخاصة بالفندق من سعر الفندق ورقم التليفون وقدرتة علي الحجز ومعرفة الأسعار المخفضة بداخلة.

تستهدف من اعتادوا السفر للخارج والأسر الباحثين عن آجازة آمنة

تستهدف المبادرة الأفراد والأسر الذين اعتادوا السفر لقضاء إجازة الشتاء في الخارج ومنعهم إغلاق كورونا من هذا الأمر، «عايزين نشجع الأسر اللي مكنتش بتسافر أنها تشوف آثار بلدها وتتمتع برحلة سياحية»، وأيضًا تستهدف المبادرة الأسر والأفراد الباحثين عن إجازة آمنة وسط انتشار كورونا وبسبب قلة التكلفة ودعم الطيران والفنادق وذلك حسبما أكدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة.

الفنادق آمنة وتطبق الإجراءات الاحترازية

الفنادق المشاركة في المبادرة تطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا وحصلت على شهادات صحية بدعم من السياحة والآثار والصحة والعاملون في الفنادق مدربين على التعامل مع الظروف الجديدة.

نجاح المبادرة سينقذ العاملين في السياحة وأسرهم

نجاح تلك المبادرة، سينقذ أهالي العاملين في قطاع السياحة بمحافظتي الأقصر وأسوان، بعد المعاناة الكبيرة التي عاشوها خلال العام الماضي ومستمرة حتى الآن، بعد تسبب وباء كورونا في خفض أعداد الزوار والسائحين لهذه المناطق، لأن حياة هؤلاء الأهالي قائمة بدرجة الأولى على السياحة والرواج السياحي.