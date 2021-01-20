وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة بأسطوانات البوتاجاز بكفر الشيخ

واقعة مأساوية شهدتها قرية «إبطو»، التابعة لمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، مساء أمس، حين تشاجر شقيقان بـ«أسطوانات البوتاجاز» في وجود شقيقهما الثالث، ما أدى لوفاة أحدهم وإصابة الثالث وزوجته بحروق.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان المشاجرة، وتبين نشوبها بين شقيقين، أقدم كلاهما على إضرام النيران في بعضهما بأسطوانات البوتاجاز، داخل شقة أحدهما بحضور شقيقهما الأكبر، ما أدى إلى وفاة أحدهم، وإصابة الآخر وزوجة الشقيق الثالث، الذي فر هاربًا خوفاً من الإصابة.

وتبين من التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين«محمد.م.ف»، 33عامًا، وشقيقه «شريف. م.ف»، شقيقان، بسبب خلافات بين زوجتيهما، وأثناء تواجدهما في شقة الثاني، بحضور شقيقهما الأكبر«أيمن» شب خلاف بينهما، واستعانا بأسطوانات الغاز وأضرموا النيران في بعضهما.

ونتج عن الواقعة إصابة «محمد»، ووفاته فور وصوله للمستشفى، فيما أصيب «أيمن»، بحروق متعددة، بينما فر«شريف» هربًا، وأصيبت زوجته بحروق، وجرى نقل محمد و أيمن وزوجة شقيقهما شريف، وتدعى«نعيمة.ع.ف»، 42 عامًا، إلى مستشفى دسوق العام.

وقال مصدر طبي إن «محمد»، وصل المستشفى مصابًا بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه والذراعين والصدر والساقين، بنسبة 72 %، واستدعى علاجه تحويله إلى مستشفى الإسكندرية الجامعي، وأثناء تجهيزه لفظ أنفاسه الآخيرة إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب والتنفس، وجرى إخضاعه لإنعاش قلبي ورئوي دون استجابة.

واضاف أن شقيقه أيمن أصيب بحرق كامل في الوجه والرقبة والصدر والبطن والساقين والأطراف العليا والسفلية، ونسبة حروقه 100 %، وحالته العامة سيئة، وجرى تحويله إلى مستشفى الإسكندرية الجامعي، فيما أصيبت «نعيمة.ع.ف»، بحروق في الوجه والذراعين بنسبة 27 %، وجرى تحويلها إلى مستشفى كفرالشيخ العام.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والرائد أحمد أبوعريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، للمنزل الذي شهد الواقعة، وجرى إبلاغ اللواء خالد العزب، مدير الأمن، فوجّه إلى استجوابهم لمعرفة ملابسات الحادث، والاستماع لشهود العيان والعرض على النيابة العامة.