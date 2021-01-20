دمج الشركة العربية للأساسات «فيبرو» في «حسن علام»

أصدر المهندس هشام أنور أبوالعطار، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للتشييد والتعمير، القرار رقم 219 لسنة 2020، والمتضمن دمج الشركة العربية للأساسات «فيبرو» في شركة النصر العامة للمقاولات «حسن محمد علام»، تحت مسمى شركة النصر العامة للمقاولات «حسن محمد علام»، وذلك بالقيمة الدفترية للأصول وخصوم الشركتين في 30-6-2019.

وتضمن القرار نقل جميع العاملين في الشركة العربية للأساسات «فيبرو»، إلى شركة النصر العامة للمقاولات «حسن محمد علام» بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

وفيما يلي نسخة من القرار المنشور في الجريدة الرسمية.