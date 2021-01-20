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محمود مسلم

دمج الشركة العربية للأساسات «فيبرو» في «حسن علام»

كتب:

الوطن
08:48 ص | الأربعاء 20 يناير 2021
شركة النصر العامة للمقاولات حسن محمد علام

شركة النصر العامة للمقاولات حسن محمد علام

أصدر المهندس هشام أنور أبوالعطار، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للتشييد والتعمير، القرار رقم 219 لسنة 2020، والمتضمن دمج الشركة العربية للأساسات «فيبرو» في شركة النصر العامة للمقاولات «حسن محمد علام»، تحت مسمى شركة النصر العامة للمقاولات «حسن محمد علام»، وذلك بالقيمة الدفترية للأصول وخصوم الشركتين في 30-6-2019.

وتضمن القرار نقل جميع العاملين في الشركة العربية للأساسات «فيبرو»، إلى شركة النصر العامة للمقاولات «حسن محمد علام» بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

وفيما يلي نسخة من القرار المنشور في الجريدة الرسمية.

 

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