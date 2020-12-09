تفاصيل عقد تحالف "سيمنز" و"حسن علام".. بناء مركز التحكم في الطاقة بمصر

منحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا للتحالف المكون من سيمنز البنية التحتية الذكية وحسن علام للإنشاءات لبناء المركز الوطني الجديد للتحكم في الطاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسب موقع شركة سيمينز الإلمانية.

وسينشر مركز التحكم في شبكة الكهرباء الجديد في البلاد برامج ومعدات متطورة لمراقبة وإدارة والتحكم في شبكات النقل ذات الجهد العالي (220 كيلو فولت و 500 كيلو فولت) ومحطات توليد الطاقة في جميع أنحاء مصر.

ومن المقرر تضمين التقنيات اللازمة في مركز التحكم الجديد لتوسيع الشبكة في المستقبل مع الحفاظ على إمدادات الطاقة الآمنة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة والتخزين. من المتوقع أن يكتمل المشروع بنهاية عام 2022.

ووقع مسئولون من شركة نقل الكهرباء المصرية وسيمنز وحسن علام للإنشاءات العقد الذي تبلغ قيمته أكثر من 45 مليون يورو في حفل أقيم في القاهرة يوم 8 ديسمبر 2020.

وصرح سابين إرلينغهاجين، الرئيس التنفيذي للشركة، بأن المركز يتواكب مع التغيرات المستقبلية بدمج التكنولوجيا الجديدة ومصادر الطاقة، ونتطلع إلى دعم رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة رقمنة قطاع الطاقة.

وتابع أنه، سيتم تشغيل المركز الوطني للتحكم في الطاقة الجديد الواقع في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، ومركز التحكم الاحتياطي الموجود في الجيزة، على منصة مركز التحكم الرئيسية للشركة لإدارة النقل في شبكات الطاقة، وتشتمل المنصة عالية الأداء على مجموعة واسعة من التطبيقات لمراقبة الشبكة والتحكم الإشرافي، والتنبؤ بالحمل والرياح أو توليد الطاقة الشمسية، وتحليل الشبكة وتحسينها، وجدولة توليد الطاقة الحرارية والطاقة المائية المحسّنة بالإضافة إلى إرسال التوليد والتحكم فيه.

كما قالت صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن شراكتنا مع شركة سيمنز ممتدة على مدى عقود عديدة، ونحن على ثقة من أن الشركة ستوفر حلولًا تلبي متطلباتنا الحالية بالإضافة إلى احتياجاتنا المستقبلية وتوقعات النمو للشبكة، موضحة أن هذا المشروع هو خطوة أخرى نحو شبكة كهربائية قوية وذكية وفعالة ليست فقط ضرورية للتنمية الاقتصادية في مصر، ولكنها ستسمح أيضًا بتنفيذ أسرع لمصادر الطاقة المتجددة في البلاد.

ويعزز هذا المشروع من التعاون الوثيق والناجح بين مصر وسيمنز لتحديث قطاع الكهرباء في البلاد، بعد التطوير المشترك للخطة الرئيسية لشبكة النقل المصرية والتنفيذ المتميز لمشروع سيمنز العملاق الذي أضاف 14.4 جيجاوات من قدرة توليد الطاقة إلى مصر في وقت قياسي.

من جانبه، عبر حسن علام ، رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للإنشاءات، عن سعادته بالشراكة مع شركة سيميز لتقديم مركز التحكم المتقدم هذا الذي سيضمن إمدادات مستقرة من الطاقة في جميع أنحاء مصر، مشيرا إلى أن شركته في مصر منذ عام 1936، ساهمت في العديد من المشروعات الهندسة والبناء والبنية التحتية الاستراتيجية التي عززت التنمية الاقتصادية والمجتمعية الهائلة في جميع أنحاء البلاد، ونتطلع إلى العمل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من أجل تحقيق مصر رؤية 2030.

وتدير الشركة المصرية لنقل الكهرباء حاليًا ما مجموعه أربعة مراكز تحكم من شركة سيمنز لمراقبة شبكات النقل الإقليمية والتحكم فيها في القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى مراكز التحكم الإقليمية التي تم افتتاحها مؤخرًا في صعيد مصر والوسطى، بالإضافة إلى ذلك، هناك مركزا تحكم تابعان لشركة سيمنز قيد التشغيل في شبكات التوزيع لشركات توزيع الكهرباء في شمال وجنوب الدلتا.

يشمل النطاق أيضًا إنشاء مبنى مرموق في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر لاستضافة مركز التحكم الوطني الجديد، بما في ذلك الأعمال الكهرو ميكانيكية وجميع الخدمات المساعدة.