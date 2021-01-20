افتتاح مركز «الكاتب المصري» الثقافي بالشروق تجريبيا

صرح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنَّه تمّ الافتتاح التجريبي لأول المراكز الثقافية بالمدينة مركز «الكاتب المصري» والذي يتبع الهيئة المصرية العامة للكتاب، حيث تضمنت فعاليات الافتتاح عرضا مسرحيا قدمه أبناء مدينة الشروق، بحضور عدد من مسئولى وزارة الثقافة وجهاز المدينة.

وأشاد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بالأداء التمثيلي للمشاركين بالعرض، لافتاً إلى أنَّ المركز سيسهم في اكتشاف المواهب والمساعدة في تنمية المهارات الفنية وتعزيز الأنشطة الثقافية لدى أبناء المدينة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق أنَّ المركز يقع بمنطقة إسكان الشباب 100م شمالي، على مساحة 3326م2، ويضم قاعات للمكتبات المتخصصة من تعليمية وثقافية وترفيهية ومعمل حاسب آلي بالإضافة إلى مسرح ثقافي، مؤكداً استمرار دعم الخدمات والأنشطة المتنوعة لقاطني مدينة الشروق.