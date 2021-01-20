ضبط 20 طن أغذية ولحوم فاسدة بأسيوط

تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، بالاشتراك مه مدير مديرية التموين وعدد من مفتشي مديرية التموين ومفتشي الأغذية والطب البيطري، من ضبط 20 طن أغذية فاسدة قبل توزيعها على المواطنين بالمنطقة الصناعية بالغريب في ساحل سليم.

جاء ذلك خلال الحملة التي شنتها القوات، حيث تم المرور على المدينة الصناعية بمركز ساحل سليم وضبط مواد غذائية مختلفة، وتم التحفظ علي جميع الكميات المضبوطة وإعداد المحاضر اللازمة وتم قيدها بأرقام 75، و76، و77 جنح أمن دولة طوارئ مركز ساحل سليم للعرض علي النيابة العامة.

وفي نفس السياق، تمكن فريق مباحث التموين بالاشتراك مع إدارة تموين مركز البداري فى محافظة أسيوط، من ضبط 5 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال عصمت شاهين مدير إدارة التموين بمدينة البداري، أن ذلك يأتي في إطار الحملات الرقابية والتفتيش التي تشنها مديرية تموين أسيوط لضبط الأسواق، ومنع الاتجار في المواد التموينية المدعمة، والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة في الأسواق، حفاظاً على صحة المواطنين ومنع الاتجار فى اللحوم غير صالح للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

واضاف مدير إدارة التموين بمدينة البداري، أن الحملة أسفرت عن ضبط 5 أطنان لحوم ورؤوس الماشية والأرجل والأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل صندوق سيارة أمام مدخل قرية الهمامية.

وتم مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها، وتحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار مدير إدارة تموين البدارى إلى استمرار شن الحملات الدورية، لضمان سلامة السلع المعروضة وتنقية الأسواق من السلع الفاسدة، مع اتخاذ كافة اﻹجراءات القانونية الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه اﻹضرار بالصحة العامة للمواطنين.