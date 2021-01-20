ضبط صاحب مخبز استولى على 1.6 مليون جنيه في حملات تموينية بالأسواق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1262 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط 3.25 طن لحوم ودواجن و«توابل» يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع مدير مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بالقاهرة.

كما ضبط 1.25 طن أسماك مدخنة «رنجة» وملح طعام، فاسدة بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأسماك المدخنة دون ترخيص في الغربية.

وجرى ضبط 2 طن زيت طعام يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي مع مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة المنوفية.

وتمّ ضبط 10.5 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة المدير المسئول عن مطحن ملح دون ترخيص بالغربية.

وضبط أيضًا 1.71 طن سكر تمويني مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تمّ تجميعها وعدم صرفها للمواطنين بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك محل بدال تموين بالغربية

وكذلك تمّ ضبط مالك مخبز بلدي بالبحيرة لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار وقٌدرت بمليون و68 ألفًا و608 جنيهات.

وجرى ضبط 7 أطنان أعلاف حيوانية دون مستندات مجهولة المصدر، معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، مع مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية.