«الداخلية» تنفذ 80 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 207 قطع أسلحة نارية، بحوزة 176 متهمًا، وتنفيذ 79669 حكمًا قضائيًا متنوعًا بإجمالي 6397 محكومًا عليه.

كما ضبط 269 قضية مخدرات بحوزة 293 متهمًا، و58 هاربًا، و21 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، و264 دراجة نارية مخالفة، و21845 مخالفة مرورية، وجرى ضبط تشكيلين عصابيين، وإعادة سيارتين مبلغ بسرقتهما.

وجرى فحص 54 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.