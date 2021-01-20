ضبط 3 سرقوا مشغولات ذهبية من شقة بمدينة نصر: «كسروا كالون الباب»

كشفت وزارة الداخلية، كواليس ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه وجود كسر في «كالون» باب الشقة سكنه، وسرقة (مشغولات ذهبية، شاشتي عرض – بعض المتعلقات).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكّن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكّن ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات مستأجرة، قيادة أحد المتهمين والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمّ بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلهم حسن النية، كما تمّ بإرشادهم ضبط باقي المسروقات بمحل سكنهم وكذا الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة (عتلة حديدية – شنيور كهربائي)، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.