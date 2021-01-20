«التضامن» تكشف موقف فتح الحضانات إذا اكتشفت حالة كورونا

قال محمود شعبان، مدير عام الأسرة والطفولة في وزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك لجان فرعية تمر على الحضانات ثلات مرات في الأسبوع على الحضانات في أي وقت خلال اليوم، للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

غلق الحضانة لمدة أسبوع كامل حال وجود إصابة بها

وأضاف، أنه في حال وجود اصابة بفيروس كورونا، تغلق الحضانة لمدة أسبوع كامل ويتم تعقيمها بشكل يومي، وإجراء تحاليل صورة دم كاملة للمتعاملين مع الأطفال قبل إعادة فتح الحضانة، لافتا إلى أن نسبة الإشغال بالحضانات لا تتجاوز 50% وقد تقل.

الإجراءات الاحترازية بالحضانات

وأكد مدير عام الأسرة والطفولة لـ«الوطن»، أن هناك العديد من الإجراءات الاحترازية يتم اتباعها كالتالي:

- تخفيض عدد الأطفال إلى أقل من 50% حفاظا على التباعد الاجتماعي.

- وجود شخص مؤهل على أساليب مكافحة العدوى وطرق الوقاية.

- تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حراري، وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميا.

- منع دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة مثل ارتفاع درجة الحرارة.

- يلزم خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين.

- منع الألعاب المصنوعة من الأقمشة.

- إلزام العاملين والمشرفات بالحضانة بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر لهن و للأطفال.

- التوعية المستمرة للأطفال بأهمية التباعد الاجتماعي وطرق الوقاية.

- منع الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.

- السماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية «مناديل ومطهر وفوطة وصابون».

- تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

- حال ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل، ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوى، وفحص جميع العاملين بالحضانة، وتفعيل سياسة الإجازات المرضية للعاملين.