إبراهيم عيسى يفوز بجائزة خلف أحمد الحبتور للإنجاز 2021 من الإمارات

هنأ الإماراتي خلف أحمد الجبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، الكاتب إبراهيم عيسى بفوزه بجائزة الإنجاز 2021، والتي فاز بها الكاتب المصري، على ما أنجزه، وتسلم إبراهيم عيسى الجائزة في حفل إعلامي ضخم نظمّته الدورة الرابعة لجائزة «خلف أحمد الحبتور للإنجاز».

ونشر الحبتور فيديو من الحفل المقام، أمس، بالإمارات متضمنا تقريرا عن إبراهيم عيسى، وأبرز المحطات في مسيرته المهنية، كما تضمن الفيديو كلمة شكر لإبراهيم عيسى للجهة المانحة للجائزة ولدولة الإمارات الشقيقة، وعلق الحبتور على الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «أهني الأخ الأستاذ إبراهيم عيسى، الكاتب الروائي والمؤلف السينمائي ومقدم البرامج التليفزيونية، على فوزه بجائزة خلف أحمد الحبتور للإنجاز لعام 2021، فمن خلال أدواره المختلفة، كان له تأثير كبير على الأجيال المصرية والعربية».

عيسى: فخور بتواجدي بينكم

وقال إبراهيم عيسى عبر الفيديو المنشور من تكريمه في الحفل: «فخور بوجودي النهاردة وفي هذا الحفل وبأني موضع هذا التكريم، وللفخر أسباب كثيرة مؤكدة وثابتة وحقيقية وعميقة، لعل أولها أن هذا التكريم قدم من الإمارات، وعندما تأتي الجائزة من دولة لم تعرف إلا الإنجاز، وقدمت لنا نموذجا عظيما ورائعا ومشرقا، ومضيئا ومنيرا، وفي العلم والتنوير وفي قيادة أمة نحو الانفتاح والتسامح، والإخوة الإنسانية، فعندما تكون الجائزة من منبر عظيم مثل الإمارات، فهذا يضيف لي الكثير يسعدني ويشرفني ويحملني مسؤولية مضاعفة».

وتابع إبراهيم عيسى: «أما عندما يأتي التكريم أيضا من شخصية مرموقة وكبيرة في الوطن العربي، هي زعيمة الإنجاز، الأستاذ خلف أحمد الحبتور وهو النموذج الأعلى والأثمن في الإنجاز، ليس إنجازا في مجال الأعمال وريادة الأعمال والمال والإدارة فقط، لكنه إنجاز ممتد ومتنوع وغني غنى وثراء إنساني حضاري شديد، فهو عنوان لهذا الإنجاز الذي يمنح المرء حين يقدم إليه جائزة الإنجاز من منجز كبير، فيعني ذلك أمرا عظيما جليلا».

وأضاف الإعلامي المصري: «من أسباب سعادتي أيضا أن الجائزة تقدم من الإمارات ومن السيد خلف الحبتور للإعلام، والإعلام حينما يوضع في هذه المكانة التكريمية يعني بالضرورة أن الوطن العربي يستيقظ إلى أهمية الكلمة والفكر وحرية التعبير وإلى دور العقول في إدارة هذا العالم، وفي قدرتنا على النهوض والتقدم وسط تحديات كبيرة، تحديات إنسانية وتحديات أيضا إقليمية وعربية».

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