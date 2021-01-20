طوارئ بجنوب سيناء بعد تعرضها لرياح شديدة وانخفاض درجات الحرارة

أعلنت الأجهزة التنفيذية بكافة مدن محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى، عقب تعرض المحافظة اليوم الأربعاء، لهبوب رياح شديدة، وانخفاض في درجات الحرارة، وذلك لمواجهة سوء الأحوال الجوية، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين مراكز العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، ومركز العمليات الرئيسي بديوان عام المحافظة.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى، ومد مدينة سانت كاترين بمواد غذائية وبترولية، تحسبًا لحدوث أي طارئ خاصة أن المدينة تشهد انخفاض شديد في درجات الحرارة.

وقال المحافظ، إن جميع الطرق والمواني البحرية تعمل بشكل طبيعي حتى الآن، ويُجرى متابعة مجريات الأمور بجميع مدن المحافظة من خلال المركز التكنولوجي المتقدم بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدن، والتأكد من جاهزية معدات الحملات الميكانيكية، للتحرك السريع فور حدوث سيول، كما جرى تطهير مخرات السيول.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى التنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وهيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة حركة الرياح أو سقوط الأمطار على الطرق، واستعداد رجال المرور لتحرك الفوري لإجراء أي عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية، أو ظهور أي معوقات سواء أعطال بالمرافق العامة أو وقوع حوادث في حالة زيادة سوء حالة الطقس.

ومن جانبه، قال خالد سلامة نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تشهد حالة من الطقس السيئ، حيث انخفضت درجة الحرارة بشكل ملحوظ ومن المتوقع أن تصل إلى 5 درجات تحت الصفر مع بداية حلول الليل.

وأكد نائب رئيس المدينة، أنه جرى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتحرك السريع فور حدوث سيول، ويجرى تامين المدينة غذائيًا وبتروليًا.

وأشار إلى أن المدينة استقبلت اليوم الأربعاء 120 سائحًا، بينهم 96 سائحًا اجنبيًا من مختلف جنسيات العالم، و 24 زائرًا مصريًا، وجاري تفويج السائحين، لتنفيذ برنامجهم السياحي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.