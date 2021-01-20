6 أنواع سمك ضارة منها «البقرة والأرنب»: قد تؤدي إلى الوفاة

حذّرت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، من عدة أنواع أسماك سامة، محظور تداولها في الأسواق، مناشدة المواطنين توخي الحذر عند شراء هذه الأنواع، مؤكدة أنّها سامة وخطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة.

ولا يشترط أن يكون لحم الأسماك فاسدا لإحداث التسمم البيولوجي، لكن هذا النوع من الأسماك يحتوي على مواد سامة نتيجة تناولها الأعشاب والطحالب السامة.

نسرين عز الدين أستاذ طفيليات الأسماك بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، أوضحت عدة أنواع من الأسماك السامة، نعرض أبرزها فيما يلي:

سمكة الأرنب

توجد في الأسواق المصرية قبل 5 أعوام، وتسمى بـ«النفيخة أو القراض»، وأسنانها الأمامية تشبه الأرنب، وغالبا ما توجد في البحر الأحمر وخليج السويس، وبدأت تنتشر في البحر المتوسط من خلال قناة السويس.

ويتركز السم في سمكة الأرنب بـ3 أماكن، وهم «تحت الجلد، وقرب الأحشاء، بجانب النخاع»، لافتة إلى أنّ كمية السموم بداخلها كفيل لقتل 100 شخص خلال ساعات قليلة من تناولها، ويصطاها البعض وينظفونها من الأجزاء الضارة، لكن يظل خطرها باق وفق «نسرين».

سمكة العقرب

توجد السمكة في المنطقة الغربية بالبحر المتوسط بين الإسكندرية والسلوم، وتباع في الأسواق العامة بالإسكندرية، وتوجد أيضا بالبحر الأحمر وخليج السويس والعقبة، ويوجد السم بها تحت الأشواك مباشرة بواسطة غدة سمية تحت الجلد، مشددة على ضرورة وجود رقابة على بيع هذه الأسماك لما لها من خطر كبير.

سمكة القط

توجد سمكة القط في المنطقة الساحلية بالبحر المتوسط، ويوجد السم بها قرب الزعنفة الصدرية.

سمكة دجاجة البحر

سمكة دجاجة البحر، تسمى السمكة المخططة والأسد، وتوجد في البحر الأحمر وخليج السويس، وهي مشهورة بألوانها وشكلها، ويوجد السم بها أسفل كل شوكة على ظهرها.

سمكة البلامة

توجد سمكة البلامة في البحر المتوسط، وتنتشر بالأسواق في مدينة الإسكندرية، ويوجد السم بها أسفل كل شوكة على ظهرها.

سمكة البقرة

توجد في البحر المتوسط، وعادة ما تظهر وتباع في أسواق الإسكندرية ودمياط، ويوجد السم في ذيلها.