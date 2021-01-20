رئيس النواب لأمين الجامعة العربية: مصر تدعم مواقف وقضايا الأمة

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في مكتبه صباح اليوم، السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وهنأ السفير أحمد أبوالغيط، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بانتخابه رئيسا لمجلس النواب، متمنيا التوفيق والسداد في مهام عمله لخدمة الوطن، خاصة في تلك المرحلة التي تشهد فيها الدولة المصرية طفرة تنموية في المجالات كافة، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أبو الغيط أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية العربية لتعزيز العمل العربي المشترك ودعم القضايا العربية.

وأعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن امتنانه للسفير أحمجد أبوالغيط، على هذا التقدير والتهنئة الرقيقة، مؤكدا دعم مجلس النواب المصري لجهود جامعة الدول العربية لصون وحماية المصالح العربية القومية والدفاع عن القضايا العربية.

وأوضح جبالي أنّ الدولة المصرية بمؤسساتها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تألوا جهدا في دعم القضايا والمواقف العربية على الأصعدة كافة.

وشهد اللقاء استعراضا مشتركا لمجمل تطورات الأوضاع في العالم العربي، خاصة في ظل التحديات الوجودية التي تواجه منطقتنا العربية، ما يستدعي تعزيز التضامن العربي المشترك صونا للأمن القومي العربي. حضر اللقاء وكيلي مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبوالعينين.