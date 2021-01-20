«عشان متقعش في فخ السماسرة».. طرق الحصول على ترخيص رسمي لمهنة السايس

شكا عدد كبير من الراغبين في الحصول على ترخيص ممارسة مهنة السايس، من الوقوع في فخ السماسرة والنصابين، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على طلب الحكومة، بالترخيص لعمال ركن السيارت في الشوارع.

قانون 12 لسنة 2003 وضع الضوابط الصريحة دون غموض

وفي هذا الإطار، حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الضوابط والطرق التي من خلالها يستطيع أي مواطن الحصول على تراخيص ممارسة ومزاولة مهنة، إذ تختص مديريات القوى العاملة بالمحافظات، باستخراجها وإعطاء الموافقات اللازمة عليها، وفقا للدستور واللوائح المعمول بها في قانون العمل 12، ووفقا لمعايير ونظم العمل المتوافقة مع لوائح منظمة العمل الدولية.

ترصد السطور التالية، 10 شروط وضوابط يجب توافرها للحصول على ترخيص ممارسة ومزاولة المهنة على النحو التالي:

أولا: يقدم الراغب في الحصول على الترخيص، طلبا رسميا لمديرية القوى العمل التابع لها.

ثانيا: تسليم صورة بطاقة الرقم القومي، و4 صور شخصية، وصورة للمؤهل الدراسي، أو شهادة محو أمية معتمدة.

ثالثا: إجراء اختبار رسمي لغير الحاصلين على أي مؤهلات دراسية، أو من ليس لديهم شهادة محو أمية.

رابعا: تسليم صورة من شهادة قياس مستوى المهارة، ويجب أن يكون معه الأصل للاطلاع عليه.

خامسا: سداد رسوم 40 جنيها من خلال حوالة بريدية، لاستخراج شهادة قياس المهارة.

سادسا: إعفاء أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة من أي رسوم للاستخراج.

سابعا: تسليم شهادة من النقابة العمالية المعنية تفيد بعضوية الشخص الراغب في الحصول على الترخيص، وهذا الإجراء غير ملزم، لكنه احترازي لحماية الأشخاص وتعريفهم بحقوقهم، وكذلك إخطار النقابة به.

ثامنا: تسليم صور شهادة التأهيل المهني بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة طبقا لنسبة الـ5%، إذ يتجه طالب الترخيص لمنطقة التأهيل الاجتماعي التابعة وزارة التضامن الاجتماعي، والخضوع لكشف طبي يستخرج بناء عليه شهادة التأهيل، مدونا فيها نوع الإعاقة ونسبتها.

تاسعا: ترشيح الأشخاص بناء على بيانات الشهادة للشركات الطالبة، وعلى المتقدم استخراج شهادة صحية بالنسبة لمهن الصناعات الغذائية والخدمات الصحية، وتسليمها لمديرية القوى العاملة.

عاشرا: عمل حوالة بريدية باسم مدير مديرية القوى العاملة التابع لها، وقيمتها 30 جنيها نظير الرسوم المستحقة للترخيص العام.