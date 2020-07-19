برلماني: قانون انتظار السيارات لضبط الفوضى بالشارع المصري

قال اللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، إن قانون انتظار السيارات الجديد جاء بهدف السيطرة ومواجهة حالة الفوضى المتواجدة في الشارع المصري بسبب ركن السيارات بطرق خاطئة، وللقضاء على ظاهرة "السايس" والتي أساءت للوجه الحضاري بالمجتمع المصري: "بيكون واحد بلطجي بيمارس العنف بلا مبرر وبياخد الفلوس يحطها في جيبه ويمشي".

وأضاف "مقلد"، خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "الحكاية"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن تلك الظاهرة لم يكن يحكمها قانون سابق، وكان دائما تقوم وزارة الداخلية بضبط هؤلاء الأشخاص وتحرر محاضر لهم ويحالون إلى النيابة، غير أنه وفي اليوم التالي من القبض عليهم يتم إخراجهم من النيابة بكفالة لممارسة مهنة بدون ترخيص، موضحا أن القانون الجديد سينظم عملية ركن السيارات واعتبار السياس شبه موظفين تابعين للمحافظة.

وأكد أن حاليا تقوم وزارة التنمية المحلية في وضع اللائحة التنفيذية للقانون بعد إصدارة، ولن تتعدى الأمور أكثر من 3 أشهر ويتم تنفيذ ذلك القرار في مخلفت محافظات الدولة: "هيكون لابس زي موحد وعليه اسمه وستراقبه وزارة الداخلية والأمن الوطني"، مشيرا إلى أن السياس الموجودين حاليا يحق لهم التقدم للوزارة وترخيص أنفسهم، وفي حال تم تحصيل أموال أكثر من المقررة من قبل السياس تصل عقوبته حينها للحبس.