تشكيل لجان صحية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا بشمال سيناء

قرر أسامة أحمد محمد، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة وذلك فى محاولة لمواجهة الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا المستجد ورفع حالة الطوارئ واتخاذ التدابير والضوابط اللازمة، سواء فى المصالح الحكومية أو الوحدات الصحية والمستشفيات.

وأكد رئيس مركز ومدينة الحسنة، فى بيان له بأن اللجنة قامت بتنفيذ تعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية حفاظآ على السلامة العامة وحماية للمواطنين من الإصابة أو نقل العدوى، وأن اللجنة برئاسة المهندس أحمد عبد الحليم سالمان نائب رئيس المركز والمدينة، وتضم كل من وليد أمين عبد الحميد سكرتير عام المركز والمدينة، إدارتى الشئون القانونية والأزمات والبيئة بمجلس المدينة، حيث تقوم بالمرور على المنشآت والادارات والمصالح الحكومية والأسواق والمحلات التجارية والمخابز وغيرها من أماكن التجمعات لمتابعة إلتزام العاملين والمواطنين بارتداء الكمامات واتخاذ الاجراءات والإحتياطات اللازمة لتجنب التعرض لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو نقل العدوى.

وذكر البيان إلى أنه يتم تحرير محاضر للمخالفين وعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وبدورها قامت مديرية الصحة بشمال سيناء بتكثيف ندوات التوعية وذلك على مستوى الوحدات الصحية ومراكز الشباب فى العريش والشيخ زويد وبئر العبد ونخل والحسنة بوسط سيناء.

وقال الدكتور محمد حسن مدير الوحدة الصحية فى الشيخ زويد أنه تم عقد عدة ندوات توعية بوحدة الشيخ زويد الرئيسية لتوعية الآهالى بضرورة أتباع التعليمات وإرتداء الكمامة وعدم المصافحة وضرورة الرش والتعقيم وعدم دخول سرادق العزاء أو قاعات الآفراح.