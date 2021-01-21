خطوات وإجراءات التأمين على العامل بالقطاع الخاص

ألزم قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية، صاحب العمل بتقديم طلب اشتراك مؤمن عليه وفقاً للنموذج المرفق هنا، والمرفق باللائحة، وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم التقديم خلال أسبوعين من التحاق أي عامل بالعمل لديه، مشيرا إلى أن أهمية هذه الاستمارة تتمثل في حصول العامل علي الحماية التأمينية، كما أنها تؤثر في ربط المنشأة وحساباتها على قاعدة بيانات معلومات الحاسب الآلي بالهيئة.

وأوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن هناك تكليفات رئاسية بضرورة تطوير أداء الخدمات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

خطوات التأمين على العاملين بالقطاع الخاص

- يتقدم صاحب العمل أو الشخص المفوض عنه بتقديم النموذج التالي المرفق هنا ، من أصل وصورتين يدويا، مستوفيا كافة التوقيعات الموجودة بكل دقة، أو إلكترونيا عند التحاق أي عامل بالخدمة لديه إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته النشاط خلال أسبوعين من تاريخ التحاق العامل بالعمل لديه مرفق به المستندات الآتية :

- صورة من المؤهل الدراسي وما يفيد الاشتراك بالنقابات المهنية بالنسبة لبعض الفئات مثل «مهندس، طبيب، محامى، محاسب».

- صورة المستند الدال علي تاريخ الميلاد مميكنا.​​

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الاشتراك أو نسخة من عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص إن وجد.

- إقرار استلام العمل إن وجد.

- استمارة بيانات التغطية التأمينية للمؤمن عليه.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر.

- تقرير اللياقة الطبية على النموذج رقم 111 الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- يتقدم باستمارة س1 والمرفقات السابقة إلي قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط صاحب العمل لإتخاذ اللازم نحو مراجعة وتسجيل النموذج.