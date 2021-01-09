«رجال الأعمال»: اقترحنا تنظيم استيراد القطاع الخاص للقاح كورونا

قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه اقترح أن تنظم الحكومة المصرية عملية استيراد الأدوية ولقاحات فيروس كورونا لشركات قطاع الخاص التي لديها عدد ضخم من العمالة، لأنها لن تستطيع انتظار دورها في الحصول على اللقاحات بعد الطواقم الطبية وكبار السن، إذ سيستغرق هذا الأمر وقتا طويلًا بالتزامن مع سرعة انتشار الفيروس في فترة الشتاء، مثمنًا في الوقت ذاته مبادرة صندوق «تحيا مصر» لتوفير لقاح كورونا للفئات المستحقة غير القادرة.

وأضاف فوزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»: «من وجهة نظري الشخصية قلت لو الحكومة نظمت عملية استيراد اللقاح من الخارج للقطاع الخاص وذلك ردًا على سؤال طرحه عليّ أحد الصحفيين بشأن عدم تبرعنا لصندوق تحيا مصر».

وتابع: «قلت إن هذا الاقتراح يأتي بالإضافة إلى التبرع لصندوق تحيا مصر، ولو تم تنظيم عملية استيراد اللقاح من الشركات فإن تلقيح الـ100 مليون مصر سيتم بطريقة أسرع، وفي نفس الوقت نكون قد خففنا عبئًا كبيرًا من على كاهل الدولة بشأن تولي مسؤولية العاملين لدى الشركات والمصانع الكبرى، على أن يكون ذلك تحت إشراف وزارة الصحة والسكان».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، بالأمس، خروج 754 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعدما تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وأتموا شفائهم تبعًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليزيد إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 117529 حالة، كما جرى تسجيل 1001 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس.