«التعليم» تكشف ملامح امتحانات الثانوية الجديد لمحاربة الغش الإلكتروني

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن العديد من أبرز ملامح امتحانات الثانوية العامة للصفوف الدراسية الثلاث والتي سيتم تطبيقها بداية من العام الدراسي الحالي 2020/2021، من أجل منع الغش الإلكتروني.

وأكدت «التعليم» أن النظام الجديد في شكل الامتحان ووضع الأسئلة وتصحيحها يضمن العدالة بين جميع الطلاب، ومنع تسرب الامتحان بشكل نهائي، بالإضافة إلى أنه نظام يتصدى لكافة محاولات الغش.

«الوطن» ترصد أبرز ملامح امتحانات الثانوية العامة لمنع الغش الإلكتروني:

- امتحانات الثانوية العامة من الصف الأول حتى الثالث الثانوي ستكون من خلال نظام إلكتروني كامل.

- لن يتدخل العنصر البشري نهائيًا في منظومة الامتحانات.

- تصحيح إجابات الطلاب ستتم إلكترونيًا دون تدخل أي معلمين.

- الكومبيوتر سيضع أسئلة الامتحانات للطالب قبل 5 ثواني من أداء الطالب للامتحان، وبذلك لن يستطيع أحد معرفة أسئلة الامتحانات.

- النموذج الواحد من الامتحان به 30 سؤال، يتم تغيير ترتيبهم بشكل إلكتروني، وبالتالي يصبح ترتيب الأسئلة مختلفًا بين طالب وآخر، وذلك النظام ينظم توازن الأسئلة بين كافة الطلاب.

«التعليم» تستعد لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدأت الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر إقامتها يوم 19 من شهر يونيو القادم، بالإضافة إلى امتحانات الدبلومات الفنية التي سيتم إقامتها يوم 29 من شهر مايو المقبل، حيث وضعت الوزارة خطة تشمل على إجراءات وضوابط صارمة سيتم تنفيذها داخل وخارج لجان الامتحانات من أجل ضمان صحة وسلامة كافة الأفراد القائمين على منظمة الامتحانات سواء طلاب أو مراقبين أو مشرفين.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم في تصريحات سابقة لـ "الوطن" أنه سيتم تعقيم جميع لجان الامتحانات والمقاعد الخشبية، مع تطهير دورات المياه بالكامل بشكل يومي، وتركيب بوابات تعقيم على أبواب اللجان، بالإضافة إلى قياس درجات حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان.