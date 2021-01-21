عضو غرفة المنشآت الفندقية: 145 فندقا اشتركوا بـ«شتي في مصر»

كشف بيتر ناثان، عضو غرفة المنشآت الفندقية، تفاصيل التخفيضات المطروحة ضمن مبادرة شتي في مصر، لتشجيع الأسر المصرية للمشاركة بهدف دعم قطاع السياحة، وإنعاش حركة السياحة الداخلية

وقال ناثان لـ«الوطن»، إن الأسعار تصل في حدها الأدنى في بعض الفنادق في شرم الشيخ لـ300 جنيه للفرد في يوم الإقامة، وتشمل الـ3 وجبات، وأن الحد الأقصى في نفس الفندق يصل لـ700 جنيه لليلة للفرد: «عايزين أكبر عدد من الأسر المصرية يبقى موجود في منتجعات مصر ومدنها الأثرية».

وكشف أن سعر تذكرة الطيران لـ الأقصر بـ 1600 جنيه، وتذكرة الطيران لـ شرم الشيخ والغردقة 1700 جنيه وسعر التذكرة لـ مرسي علم بـ 1900 جنيه، مؤكدًأ أن هذه المبادرة نأمل أن تكون خير بديل عن تعثر وتوقف السياحة الخارجية التي تضررت بسبب انتشار فيروس كورونا، وغموض موقف انتهاء الموجة الحالية وعليه تضرر قطاع كبير من العاملين للسياحة.

إجراءات احترازية

وتابع: «نؤكد أننا نتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم للتأكد من سلامة النزلاء، حيث يتم التفتيش على كافة المنشآت الفندقية ومن يثبت أنه خالف تلك الإجراءات يتم اتخاذ قرار بغلقه خاصة إذا ثبت أنه خالف السعة الاستعيابية للنزلاء وهي 50%».

وأوضح أن الحجوزات من المواطنين مازالت في بدايتها خاصة أن إجازة منتصف العام الدراسي بدأت قبل أيام، ولازال مبكرا معرفة مدى إقبال المواطنين على السفر من خلال المبادرة.

وتحدث عضو غرفة المنشآت الفندقية، عن أن قرابة الـ145 فندقا اشتركوا في المبادرة حتى الآن في البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، متوقعا زيادة عدد الفنادق خلال الفترة المقبلة.