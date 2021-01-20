مصرع عامل غرقاً في «بلاعة» للصرف الصحي بالمحلة

لقي عامل مصرعه غرقاً داخل بالوعة للصرف الصحي في قرية «صفط تراب»، التابعة لمركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية اليوم الأربعاء، أثناء محاولته إصلاح خط الصرف، حيث اختل توازنه بشكل مفاجئ وسط في الحفرة، وتم انتشال الجثة بواسطة رافعة، واستدعاء سيارة إسعاف لنقلها إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية «صفط تراب»، دائرة المركز، بمصرع عامل يدعى «عابدين حسانين»، 35 سنة، عقب سقوطه فجأه فى حفرة أثناء عمله لإصلاح خط الصرف الصحي بالقرية.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث مركز المحل،ة برئاسه العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى موقع الحادث، لإجراء التحريات والمعاينات اللازمة.

وتبين من التحريات التي قادها الرائد محمد عيسوي، رئيس مباحث مركز المحلة، من خلال التحقيق ومعاينة موقع الحادث، أن العامل سقط فى حفرة خاصة بأعمال الصرف الصحي، ولفظ أنفاسه الأخيرة غرقاً في الحال، دون وجود شبهه جنائية.

وأفاد شهود عيان من أهالي القرية بأنه تم انتشال جثة العامل بواسطة ونش مربوط بحبل سميك، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى المحلة العام، وجرى التحفظ عليها في مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة، ولحين مناظرتها بمعرفة الطب الشرعي.

وتم تحربر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وصرحت بدفن الجثة بعد الانتهاء من تشريحها لبيان سبب الوفاة، وتسليمها إلى ذويها لدفنها في مقابر عائلة المجني عليه بإحدى محافظات الصعيد.