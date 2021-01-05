مصرع عامل أثناء إصلاحه ماكينة حفر غرب بني سويف

لقى عامل بشركة مقاولات مصرعه، الاثنين، أثناء محاولته إصلاح ماكينة حفر خط أنابيب بترول، بأحد المواقع بقرية «منشأة عبدالصمد» التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، وتم نقله جثة هامدة لمستشفى إهناسيا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وصّرح مصدر مسؤول بإن مستشفى إهناسيا المركزي أستقبلت "رمضان ع.ب.م" 21 سنة، عامل بشركة مقاولات، مقيم قرية نزلة المشارقة بمركز إهناسيا، جثة هامدة، نتيجة إختراق جسم صلب للبطن أدى لتهتك منطقة المعدة والأمعاء، وتم نقله للمستشفى بمعرفة عمال ومهندسي الشركة.

وتم إخطار الأجهزة الأمنية، حيث تبين من التحريات الأولية وأقوال شهود الواقعة، أن المتوفى عامل مؤقت بشركة مقاولات تعمل في مجال الحفر والتنقيب، وأثناء محاولة فنيي الشركة إصلاح ماكينة الحفر التي تعطلت بموقع بترول بقرية «منشأة عبدالصمد» التابعة لمركز إهناسيا، اشتغلت الماكينة فجأة أثناء توقف المتوفى بين جزئين «ثابت ومتحرك» لتخترق سكينة الحفر منطقة المعدة، ما أدى لإصابته بإصابات بالغة بمنطقة البطن.

وعلى الفور قام زملاؤه من عمال ومهندسو الشركة بنقله إلى مستشفى إهناسيا المركزي، في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة ليصل المستشفى جثة هامدة متأثرًا بإصابته بتهتك في منطقة المعدة والأمعاء.

وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى إهناسيا، وجرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللأزم، وتم إخطار النيابة العامة.

يشار إلى مصرع ربة منزل مقيمة بقرية منهرو بمركز إهناسيا، الإثنين، اختناقا، اثر استنشاقها بخار حمام منزلها، حيث تبين من التحريات الاولية للرائد احمد بهجت، رئيس مباحث اهناسيا، أن المتوفاة مقيمة بقرية «منهرو» التابعة لدائرة المركز، وأكد زوجها على أنها تاخرت على غير العادة بحمام المنزل، فدخل عليها ليجدها مسجاة بارضية الحمام، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثة.