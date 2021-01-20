نائب بـ«الشيوخ»: تجريد أب رضيعته في الشارع جريمة بشعة ضد الإنسانية

وصف النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، واقعة تجريد رضيعة من ملابسها وتعذيبها في البرد، من قبل والدها، مهددا بحرقها، بـ«الجريمة البشعة»، التي تؤكد انعدام مشاعر الأبوة عند هذا الشخص، وكذلك معاني الإنسانية، مشيرا إلى أن صرخاتها لم تأخذه لأي رحمة، ما يستوجب تشديد أقصى العقوبة على هذا النموذج السيئ والمتكرر، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يؤذي طفلا رضيعا لا ذنب له في شيء.

وأكد أحمد دياب في بيان صحفي، أن ظاهرة العنف الأسري، خاصة ضد الأطفال، أصبحت تهدد المجتمع المصري بعد إنتشارها بشكل كبير، مطالبًا المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بدراسة هذه الظاهرة بشكل تفصيلي، وطرح أسبابها وكيفية معالجتها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الطفل الذي يتعرض للعنف بشكل مباشر، أو يشاهده في بيته وبين أفراد أسرته، يكون أكثر عرضة للمشاكل النفسية والاجتماعية، ويصبح عدوانيا، ويتجه إلى العنف كأول وسيلة في مواجهة مشكلاته الحياتية؛ لذلك يجب مواجهة هذه الظاهرة الغريبة عن مجتماعتنا، والمخالفة لكل القيم الإنسانية.

وأشاد النائب أحمد دياب، بالأجهزة الأمنية وسرعة القبض على هذا الشخص، وإحالته للتحقيق،مؤكدا أن العدالة الناجزة سبب رئيسي في القضاء على هذه الظاهرة، موضحا أن الدولة المصرية يد تبنى، وأخرى تحمل السلاح وتلاحق المجرمين.

يشار إلى أن النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، قد أشارت في بيان لها اليوم، إلى أن هناك العديد من الأسباب وراء تعرية والد طفلة الدقهلية لها، ومحاولة حرقها، منها أنه يعاني من مرض نفسي يجعله يتصرف بطريقة غير طبيعية، مؤكدة أنها ليست السابقة الأولى التي يشهدها المجتمع المصري لارتكاب مثل هذه الجرائم، لذلك لابد أن تغلظ عقوبة الجرائم ضد الطفل.