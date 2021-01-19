«معلمين بني سويف» تتضامن مع مدرس ثانوي متهم بالتحرش بطالبة

أعلنت النقابة الفرعية للمعلمين ببني سويف برئاسة مصطفى الديب، تضامنها مع «ع.م.ا»، معلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية، والمتهم في قضية التحرش بإحدى الطالبات بالصف أثناء حضورها درس خصوصي.

وأكد مصطفى الديب، نقيب معلمي بني سويف، في تصريح له، اليوم، أنه زار المعلم المتهم بمحبسه في حضور محامي النقابة للإطمئنان عليه ومتابعة اجراءات القضية، وأن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل الدفاع عن حق المعلم، في حدود القانون.

وأشار نقيب المعملين، إلى أن النقابة علمت بالموضوع من مدير المدرسة التي يعمل بها المعلم المتهم، وهذه مرحلة متأخرة للسعي في حل المشكلة قبل تفاقمها، لافتًا إلى أنه يسعى حاليا لحل هذه الأزمة بأي وسيلة، وسوف يسلك كل الطرق من أجل عودته إلى أسرته وعمله وأصدقائه.

وكان المستشار طارق جلال، المحامي العام الأول لنيابات بنى سويف، وافق على إحالة قضية مدرس تحرش بطالبة في الصف الأول الثانوي داخل «سنتر للدروس الخصوصية» بشارع عبد السلام عارف إلى محكمة جنايات بنى سويف.

يكر أن اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة بنى سويف، باتهام والد طالبة بالصف الأول الثانوي بأنه أثناء عودة ابنته من درس رياضيات فوجئ بأنها تبكي ومنهارة وأجزاء من ملابسها ممزقة.

وأضاف ولي الأمر، في بلاغه، أنه عندما سألها أكدت أن مدرس الرياضيات طلب منها عقب انتهاء الدرس أن تنتظر لتحصل على «ملزمة»، بعد خروج زميلاتها وفوجئت به يتحرش بها ويضع يده فى اماكن حساسة بجسدها، وخرجت من الدرس منهارة.

وانتهت النيابة العامة من التحقيقات وجمع الاستدلالات وتمت الإحالة بتهمة التحرش بطالبة وترويعها وتمزيق ملابسها على أن يتم تحديد جلسة المرافعة ونظر الموضوع أمام المحكمة الجنائية المختصة مع استمرار حبس المتهم.

وقرر المحامي العام الأول لنيابات بنى سويف سابقًا حبس المتهم «ع.م.أ» ٤ أيام على ذمة التحقيق، والتجديد له 15 يوما على ذمة التحقيقات عقب اتهام والد الطالبة «ر.م.» 16 سنة للمدرس بقيامه بتمزيق ملابس نجلته في سنتر الدرس الخصوصي ووضع «يده» على أجزاء حساسة في جسم الطالبة.