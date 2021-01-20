بايدن في أول تغريدة: لا يوجد وقت أضيعه

نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أول تغريدة له بعد توليه منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، رسميا، عبر حسابه على تويتر، قائلا: لا يوجد وقت نضيعه عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأزمات التي نواجهها.

وتابع بايدن: لهذا السبب أتوجه اليوم إلى المكتب البيضاوي لأبدأ العمل بشكل صحيح لتقديم إجراءات جريئة وإغاثة فورية للعائلات الأمريكية.

وتم نقل حسابات البيت الأبيض على تويتر من إدارة ترامب إلى إدارة بايدن، وفقًا للمتحدث باسم تويتر، نيك باسيليو.