أول تعليق من هالة صدقي بعد إنقاذها حياة حماها: «مهما كان ده واجب»

حالة من الصمت الشديد، انتابت الفنانة هالة صدقي، بعد شكر زوجها سامح سامي لها، إثر إنقاذ حياة والده، لكنها بعد أيام من الصمت، علقت على الموقف، بقولها إن ما فعلته تجاه حماها، كان واجبا ليس له علاقة بالعداوة.

وكتبت «هالة»، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير إنستجرام: «أشكركم من كل قلبي، على كل الحب اللي بعتهولي الفترة اللي فاتت، وأكيد كلكم عرفتوا سبب نزولي القاهرة فجأة، واللي حصل واجب، ومهما كانت العداوات في وقت المرض أو الموت، لازم تكون أنت الأقوى لأني إنسان حر»

ووجه سامح سامي، زوج هالة صدقي، الشكر والتقدير لها، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تخيلوا كده لما يكون فيه مشاكل طاحنة وقضايا مع أم أولادي، وأول لما تسمع إن بابا اللي هو حماها في الرعاية المركزة، تكون أول واحدة عنده هي والولاد».

وأضاف سامح قائلاً: «مش بس كده قلبت مصر كلها على أكياس دم ليه عشان فصيلة دمه نادرة.. طبعًا هي العظيمة أم ولادي هالة صدقي.. أشكرك جدا جدا لأنك أنقذتي حياة بابا يا أصيلة يا بنت الأصول».

وكانت هناك خلافات شديدة الفترة الماضية، بين هالة صدقي وزوجها سامح سامي، بسبب تشكيكه في نسب أولاده.

وكشف محامي سامح تفاصيل الأزمة من خلال فيديو له بث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح فيه أن موكله قام بعمل توكيل رسمي لهالة صدقي، شامل كل أعماله وأمواله، وفي عام 2016 غادر إلى أمريكا، للعمل هناك واستكمال رحلته العلمية، ليفاجأ بأن هالة صدقي قامت ببيع الأرض التي يمتلكها وأخذت أمواله من خلال التوكيل الذي تركه لها.وطالب بإجراء تحليل «دي إن ايه»، من أجل معرفة نسب أولاده منها، وذلك بعد أن علم بأنها وضعت بويضات لسيدة أخرى من أجل إنجابها.