رامي رضوان: فريدة الشوباشي سترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021

قال الإعلامي رامي رضوان، إن النائبة فريدة الشوباشي هي من تترأس الجلسة الافتتاحية لكونها أكبر الأعضاء سنا، وإلى جانبيها أصغر أعضاء البرلمان سنا.

وأضاف «رضوان» خلال تقديمه لبرنامجه «مساء DMC» والمذاع على فضائية «DMC»، أنه سيتم تلاوة القسم من قبل رئيسة الجلسة الافتتاحية وأصغر عضوين، وسيبدأ باقي الأعضاء في تلاوة القسم، بعد ذلك تبدأ إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب، وعقب ظهور النتيجة يصعد الرئيس لمنصة ويترأس أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشي.

وأوضح الإعلامي، أنه وبمجرد صدور القرار الرسمي، تم التواصل مع عدد من النواب المعينين حديثا، وخلال مداخلة هاتفية، قال النائب الدكتور محمد الوحش، أستاذ ورئيس قسم جراحة زراعة الكبد بجامعة الأزهر، والمستشار الطبي لصندوق تحيا مصر، وأحد النواب المعينين، إن تعيين هذا العدد الكبير من النائبات السيدات في البرلمان الجديد 2021، أمر غير مسبوق في الحياة السياسية المصرية.

تعيينات الرئيس أنصفت المرأة المصرية إنصافا عظيما

وأشار «الوحش»، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج إلى أن المرأة المصرية أُنصفت إنصافا عظيما في مجلس النواب، وهو يشعر بالمسؤولية الكبيرة التي ألقاها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي عليه: «عندما يلقي عليك الرئيس شخصيا هذه المسؤولية يجب أن يكون لديك القدرة على حمل المسؤولية، والتصرفات والقرارات يجب أن توضع بمعايير مختلفة»، مؤكدًا أنها مسؤولية كبيرة عليه وعلى الزملاء المعينين من قرار رئيس الجمهورية، «قولت يا رب يعني وأكون عند حسن الظن في هذه الثقة».

الوحش: أنظمة التأمين الصحي العالمية تعاني خللا نتيجة الجائحة

وأوضح النائب أن الموجة الأولى من فيروس كورونا انتهت في شهر يوليو الماضي، وشعر المواطنون بالأمان بعدها خلال شهر أغسطس، والموجة الثانية تعاني منها أنظمة التأمين الصحي المتطورة، مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وأوروبا، وتلك الأنظمة الصحية حدث فيها خلل واضطرابات نتيجة اجتياح الفيروس، بينما نجحت المنظومة الصحية المصرية في مواجهة الفيروس في موجتيه الأولى والثانية برغم فارق الإمكانيات.

بحث تشريع جديد يخص كيفية توزيع تلقيح المواطنين

وأكد أنه سيسعى من خلال لجنة الصحة في البرلمان على الاجتماع مع وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، لبحث تشريع جديد يخص كيفية توزيع المصل وتلقيح المواطنين، حيث إن هناك عددا كبيرا من المواطنين لا يعلمون من الأولى به، وعندما تصل الدفعات الأولى من اللقاح ستظهر الكثير من علامات الاستفهام على وجوههم.

الشعوب الذكية لابد أن تتعلم من المآسي والكوارث التي تمر بها

وأشار إلى أن الشعوب الذكية لابد أن تتعلم من المآسي والكوارث التي تمر بها، ووباء كورونا قلل عدد الموجودين في الجامعات والمدارس وخفض العمالة للنصف، وبدأ العالم الحديث في التحول السريع للديجيتال والتحول لدولة رقمية تخدم المواطنين في المستقبل.