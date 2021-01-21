شهامة وأصول.. مسعف وسائق يردان 392 ألف جنيه لمواطن تعرض لحادث بطنطا

يوم بعد يومٍ يثبت المصريون أن «الجدعنة» طبعٌ متأصلٌ وأصيلٌ فيهم، يتوارثونه عبر الأجيال وينتقل عبر جيناتهم من الأجداد للآباء للأبناء، حيث شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، منذ قليل، موقفًا ارتدى خلاله مسعف يدعى بكير فودة ويرافقه السائق محمد عبدالمجيد عباءة الشهامة والأصول، بعد تسليمهما 392 ألف جنيه عقب العثور عليها بحوزة مصاب دخل في غيبوبة إثر حادث سير.

وكانت غرفة عمليات إسعاف الغربية تلقت بلاغاَ بنطاق دائرة مركز طنطا حول وجود مصاب على إثر حادث سيارة عند مدخل قرية «سبرباي»، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف بصحبة المسعف بكير بلتاجي فودة والسائق محمد عبدالمجيد أحمد إلى موقع الحادث، حيث وجدا المصاب "م ا ع"، والمقيم بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق السريع، وكان فاقدا للوعي وبه العديد من الإصابات.

كما خصصت سيارة إسعاف لنقل المصاب المذكور والذي عثر بحوزته على حقبة بها مبلغ مالى يقدر ب 392 ألف جنيه مصري، ومتعلقات أخرى، ونقل المسعف والسائق المصاب إلى مستشفى طوارئ جامعة طنطا، وقاما بالاتصال بأسرة المصاب حيث حضر شقيقه إلى قسم ثانٍ طنطا، وتسلم الأمانات الخاصة بالمصاب والمبلغ المالي.

وأشاد إبراهيم الجمل، نقيب إسعاف الغربية بالواقعة، قائلًا: «كل الشكر إلى رجال الإسعاف فنحن نسلم أمانات المصابين بشكل يومي، وتقوم إدارة هيئة الإسعاف بتكريم وتشجيع المسعفين الأمناء وبعضهم يحصل على رحلة عمرة إلى الأراضى المقدسة».