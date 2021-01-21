«الأعلى للجامعات» يناقش سيناريوهات امتحانات «التيرم الأول» السبت

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بعد غد السبت، بجامعة حلوان، اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية في الجامعات خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وحضور رؤساء الجامعات الحكومية.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأعلى للجامعات، أنَّه من المقرر أن يناقش الاجتماع الاستعدادت النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022، وكذلك وضع الخطوط العريضة للامتحانات، وتحديد موقفها ووضع السيناريوهات المتعلقة بها في حال وجود أي مستجدات متعلقة بوباء فيروس كورونا، و كذلك الاطمئنان على كل الاستعدادت لمواجهة الفيروس في أثناء الامتحانات والفصل الدراسي الثاني بالجامعات، ومدى جاهزيتها لمنع تفشي المرض بين المجتمع الجامعي ومجابهة حدوث أي إصابات، مؤكّدًا أنَّ امتحانات الفصل الدراسي الأول ستتمّ في موعدها المحدد من قبل مجلس الوزراء، بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي.

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وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنَّه من المقرر أن يناقش المجلس ما انتهت إليه اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، بشأن وضع آليات تنفيذ مشروع اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالجامعات، وكذلك مناقشة مشروع قرار تخصيص مادى علمية جديدة يتمّ تدريسها بالجامعات بدءا من العام الجامعي المقبل بشأن التوسع في إضافة تخصصات تتعلق بالزيادة السكانية والولاء والانتماء، مؤكّدا أنَّ المادة تهدف إلى زيادة روح الولاء لدى الطلاب.

وتابعت المصادر، أنَّه من المقرر أن يتابع المجلس استعدادات المستشفيات الجامعية ومدى جاهزيتها تحسبًا لأي سيناريوهات قد تحدث وتتعلق بإصابات كورونا، فضلًا عن متابعة المجلس لموقف تحديث المناهج الدراسية بالجامعات وغيرها من المواد التعليمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخريجين المصريين بما يجعلهم مناسبين مؤهلين لسوق العمل المختلفة.