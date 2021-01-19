الجامعات: مستقبل امتحانات الترم الأول متوقف على مستجدات كورونا

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، واستكمال الترم الثاني، سواء كان حضوريا بالجامعة، وفقا لمنظومة التعليم الهجين، أو عن طريق الدراسة بنظام التعليم عن بعد «أون لاين»، متوقف على مستجدات وما يرصد على أرض الواقع فيما يتعلق بفيروس كورونا.

ونوه رؤساء الجاتمعات، إلى أن قرارات التأجيل والتعليق والتحويل أو أي شئ يتعلق بالعملية التعليمية بالجامعات، ليس قرار منفرد، وإنما جماعي من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن أي قرارات تتعلق بمصير الامتحانات و الفصل الدراسي الثاني، سواء كان استكماله من خلال التعليم عن بعد أو حضوريا، هي قرارات دولة وليست منفردة، موضحا أنها مرتبطة بمستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، مؤكدا أن حتى الآن امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها، وكذلك خريطة الفصل الدراس الثاني.

رؤساء الجامعات: امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها

وقال الدكتور أحمد بيومي، رئيس جامعة السادات، إن امتحانات التيرم الأول للعام الجامعي 2020-2021، في موعدها المحدد من قبل مجلس الوزراء، بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، لافتا إلى أنه بعدها ينطلق الفصل الدراسي الثاني بالجامعات، مؤكداً أن أي مستجدات تتعلق بهما مرتبطة بالوضع الراهن وقتها، ويتعلق بكورونا، لافتا إلى أن أي قرار يتعلق بالعملية التعليمة بالجامعات، ليس منفرد، وإنما جماعي.

وأضاف «بيومي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جامعة السادات على أتم الاستعداد للامتحانات، وفقا لمنطومة التعليم الهجين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة، للوقاية من فيروس كورونا، أو إجراءها إلكترونيا بعدد من الكليات، بحضور الطلاب في مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة.

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن الجامعة على أتم الاستعداد لتطبيق امتحانات الفصل الدراسي في موعدها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، أو إجراء الاختبارات إلكترونيا، سواء كانت حضوريا بمراكز الاختبارات الإلكترونية بالكليات المختلفة، أو تنفيذها من خلال المنصات التعليمية بالجامعة والمركزية.

ونوه «صالح» إلى أن جامعة دمنهور استحوذت على المركز الثاني في تقييم استعداد الجامعات الحكومية، لإجراء الاختبارات الإلكترونية.