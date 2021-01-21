عبدالحليم قنديل: ترامب ليس رجلا مكافحا.. ولن يشكل حزبا الفترة المقبلة

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إنَّ الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ليس رجلًا مكافحًا، ولكنه «رجل صفقات»، ولذلك فإنَّه لن يكوّن حزبًا في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنَّ مشهد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن تأثر بعاملين، الأول هو ظروف جائحة فيروس كورونا، والثاني هو الظروف الأمنية.

مواجهة الجماعات المسلحة

وأضاف «قنديل» في مداخلية عبر سكايب مع برنامج «ستوديو» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الأربعاء، أنَّ بايدن أكّد أنَّه سوف يواجه الجماعات المسلحة ويبلغ عددها 16 جماعة سرية الطابع، تؤمن بتفوق العرق الأبيض، وأكّد أيضًا على أهمية الوحدة بين الأمريكيين.

وتابع الكاتب الصحفي، أنَّ «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاء من خارج المؤسسة الأمريكية وهو نفسه قال ذلك، ولكن جو بايدن يعتبر ابن المؤسسة بامتياز، وصعد السلم من أوله، والمؤسسة تعبر في الجوهر عن القوى الغالبة، ولذلك حينما أرادوا إطفاء النور على ترامب، استطاعوا إطفائه في لحظة واحدة».

ظاهرة «الترامبية»

وشدد على أنَّ ميزة ترامب بالنسبة لجمهوره أنَّه خارج عن النص، وملياردير، ولكن ربما سيبقى في الساحة الظاهرة المعروفة بـ«الترامبية»، وإذا انتهت محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ إلى إدانته سوف يُحذف من المشهد السياسي الأمريكي، متوقعًا عدم حدوث ذلك بسبب وجود الكثير من الأصوات الموالية له، متابعًا أنَّ الأمر متوقف على مصير المحاكمة لأنّها من نوع غريب، حيث إنها تمتد إلى ما بعد فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولفت إلى أنَّ ترامب وجد أمامه اتجاها فعبر عنه، ولكنه ليس لديه إيحاءات دينية، وعليه فإن هذا الاتجاه سيظل موجودًا حتى يتم دمجه في الساحة السياسية، أو سيُترك إلى طريق العنف، والذي وصفه بايدن بأنه الإرهاب الأبيض أو الإرهاب المحلي، منوهًا إلى أنَّ هناك مخاوف من وجود بعض ذوي الميول اليمينية المتطرفة في الحرس الوطني.