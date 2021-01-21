أحمد خالد صالح يحتفل بذكرى ميلاد والده: «كل سنة وسيرتك منورة طريقي»

احتفل الفنان أحمد خالد صالح بعيد ميلاد والده الفنان الراحل خالد صالح، حيث نشر مجموعة من الصور التي جمعتهم سويًا منذ الطفولة.

وعلق «أحمد» قائلًا: «كل سنة وحضرتك مُنعم يا والدي، كل سنة وعيد ميلادك في الجنة إن شاء الله أحلى، أنا أكتر حاجة فخور بيها في حياتي إني ابنك، كل سنة وسيرتك منورالي طريقي وحب الناس ليك تاج علي راسي، ربنا يجعل محبتنا جميعاً في ميزان حسناتك».

واستكمل: «مفيش حاجة كاملة من غيرك، يا رب تبقى شايفنا ومبسوط وفخور بينا ويجمعنا بيك وبكل الحبايب على خير يا أبويا، الفاتحة لأبويا ولأمواتنا أجمعين».

واحتفل أحمد خالد صالح مؤخرًا بزفافه على الفنانه هنادي مهنى، حيث حرص قبل حفل الزفاف على زياره والده في قبره، وصرح وقتها أنَّه كان يتمنى أن يتواجد والده معه في مثل هذا اليوم.

كما أحيا أحمد خالد صالح يوم 25 سبتمبر الماضي، الذكرى السنوية لوالده، قائلًا: «رحمة الله ورضوانه عليك يا حبيبي، يا رب ينَعمك ويغفرلك ويرحمك ويجمعنا بيك على خير، اللهم أبدله بالإحسان إحسانًا، وبالذنب عفوًا وغفراناً، اللهم أره مكانه من جناتك، وأجمعه بالصالحين والأنبياء، وأجمعنا بهم على خير يا رب، خيرك وعملك الصالح معيشني مش محتاج حاجة، ربنا يجعلنا في ميزان حسناتك يا والدي، ويجمعنا بيك على خير يا حبيبي».