4 قرارات جمهورية بتخصيص أراض للمشروعات العامة
كتب:
الوطن
09:17 ص | الخميس 21 يناير 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، 4 قرارات جمهورية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تخصيص قطع أراضي مملوكة للدولة للمشروعات العامة.
شمل القرار الأول، رقم 6 لسنة 2021 تخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق العوينات محافظة الوادي الجديد، لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
وأصدر الرئيس القرار رقم 7 لسنة 2021 بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامهما في إقامة محطتي شبكة معلوماتية لنهر النيل.
كما أصدر الرئيس القرار رقم 8 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع ناحية محافظة المنيا لاستخدامها في إنشاء مرسى نهري.
وأصدر رئيس الجمهورية، القرار رقم 9 لسنة 2021 بتخصيص قطع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في إقامة محطات محولات كهربائية.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم، وللاطلاع عليه اضغط هنــــا.