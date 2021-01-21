4 قرارات جمهورية بتخصيص أراض للمشروعات العامة

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، 4 قرارات جمهورية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تخصيص قطع أراضي مملوكة للدولة للمشروعات العامة.

شمل القرار الأول، رقم 6 لسنة 2021 تخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق العوينات محافظة الوادي الجديد، لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

وأصدر الرئيس القرار رقم 7 لسنة 2021 بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامهما في إقامة محطتي شبكة معلوماتية لنهر النيل.

كما أصدر الرئيس القرار رقم 8 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع ناحية محافظة المنيا لاستخدامها في إنشاء مرسى نهري.

وأصدر رئيس الجمهورية، القرار رقم 9 لسنة 2021 بتخصيص قطع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في إقامة محطات محولات كهربائية.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم، وللاطلاع عليه اضغط هنــــا.