رئيس التحرير

محمود مسلم

4 قرارات جمهورية بتخصيص أراض للمشروعات العامة

كتب:

الوطن
09:17 ص | الخميس 21 يناير 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، 4 قرارات جمهورية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تخصيص قطع أراضي مملوكة للدولة للمشروعات العامة.

شمل القرار الأول، رقم 6 لسنة 2021 تخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق العوينات محافظة الوادي الجديد، لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

وأصدر الرئيس القرار رقم 7 لسنة 2021 بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامهما في إقامة محطتي شبكة معلوماتية لنهر النيل.

كما أصدر الرئيس القرار رقم 8 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع ناحية محافظة المنيا لاستخدامها في إنشاء مرسى نهري.

وأصدر رئيس الجمهورية، القرار رقم 9 لسنة 2021 بتخصيص قطع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في إقامة محطات محولات كهربائية.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم، وللاطلاع عليه اضغط هنــــا.

اقرأ المزيد:

السيسي يصدق على اتفاق تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية

الجريدة الرسمية تنشر قرار مدبولي بمنح الخميس المقبل إجازة رسمية

الجريدة الرسمية تنشر قرار الوزراء باعتبار مشروعي تطوير وتوسعة «الدائري» منفعة عامة

الجريدة الرسمية تنشر قرار إبعاد سوري خارج البلاد من أجل الصالح العام

الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتجديد تعيين نائبي رئيس قناة السويس

الجريدة الرسمية تنشر قرار مد قبول طلبات التصالح

الجريدة الرسمية تنشر 8 قرارات من مجلس الوزراء لمواجهة كورونا

الجريدة الرسمية تنشر ضوابط طرح تراخيص الصناعات الثقيلة للمستثمرين

الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ القليوبية بتعديلات جديدة لرسوم التصالح