رئيس «كفر الشيخ»: خريجو الجامعة رجال أعمال وليسوا عاطلين

قال الدكتور عبدالرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، إنّ الجامعة حديثة النشأة، حيث انفصلت عن طنطا في 2006، وصدر قرار جمهوري بتحويلها إلى جامعة مستقلة، لافتا إلى أنّها شهدت قفزات كبيرة للغاية في البنية التحتية وعدد الكليات، حيث بدأت بـ8 كليات، ثم ارتفعت إلى 9 في 2010، ووصلت حاليا إلى 18 كلية و3 معاهد.

كفرالشيخ الأولى في تصنيفات الجامعات الخضراء

وأضاف الدكتور عبدالرازق الدسوقي، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، أنّ الجامعة انضمّت للتصنيفات العالمية بقوة، خاصة تصنيفات الجامعات الخضراء صديقة البيئة، وتعد من أولى الجامعات المصرية والأفريقية التي تقدمت في هذا التصنيف، لتحتل المركز الأول، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون التعليم ذو جودة عالمية ومنافس على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

خطة استراتيجية كل 5 سنوات

وأكد أنّ الجامعة بها خطة استراتيجية يتم تجديدها كل 5 سنوات بناء على المعطيات والإمكانيات المتاحة داخلها والتحليل الرباعي، وهي الفرص والتهديدات والعوامل الداخلية من مراكز القوة والضعف، والخطة تكون منبثقة من خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

40% من إنتاج الأسماك في كفرالشيخ

وتابع: «إحنا مش بنخرج خريج للبطالة، ولكن بنخرج خريج للتميز»، لذلك فكرت الجامعة في إنشاء الكليات التي تخدم المحافظة وإقليم الدلتا، مثل كلية علوم الثروة السمكية والمصايد، وجرى تخريج 3 دفعات من الطلاب، يعملون حاليا بمشروعات القوات المسلحة مثل «بركة غليون» وخلافه، وبعضهم من اتجه لإنشاء مشروعات شخصية وأصبحوا رجال أعمال ومستثمرين، موضحا أنّ كفر الشيخ تنتج من 30 لـ40% من إنتاج مصر من الأسماك.

الجامعة دخلت الثورة الصناعية الرابعة

وأوضح أنّ الجامعة فكرت في دخول الثورة الصناعية الرابعة بإنشاء كلية الذكاء الاصطناعي لتكون أول كلية متخصصة في هذا المجال بمصر، والكلية تستقبل هذا العام ثاني الدفعات، لافتا إلى أنّها مجهزة بأحدث أجهزة الروبوت ومعامل الكمبيوتر، ليكون خريج الكلية إضافة لسوق العمل في مصر، وينافس على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.