رئيس «دمياط الجديدة» يقود حملة لرفع الإشغالات: لا تهاون مع المخالفين

قاد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، حملة لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المعنية، وذلك بالتنسيق بين إداراتي التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنَّ الحملة أسفرت عن رفع الإشغالات وضبط المخالفات الموجودة بأماكن متفرقة أمام المصانع، والمقامة من أصحاب المصانع والورش على المسطحات الخضراء والجزر، كما تمّ رفع الإشغالات الموجودة على الأرصفة من فاترينات بيع السلع وعربات الأطعمة والمشروبات.

وأشار رئيس جهاز دمياط الجديدة، إلى أنَّ ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة على القضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات بالمنطقة الصناعية، خاصة والمدينة بصفة عامة، مؤكّداً استمرار تلك الحملات وأنَّه لا تهاون مع المخالفين.​