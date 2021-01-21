المنشآت الفندقية: عودة الرحلات البريطانية والألمانية للغردقة في مارس

قال علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إنّ ألمانيا وبريطانيا ستبدآن تسيير 3 رحلات أسبوعية إلى الغردقة بداية من مارس المقبل، وأنّ الرحلات ستكون نواة لتسيير عدد أكبر من الرحلات من أوروبا خلال الشهور المقبلة، خاصة بعد أن بدأت العديد من دول أوروبا، تطعيم مواطنيها بالأمصال المضادة لفيروس كورونا، ما يسهم في عودة الحياة بتلك الدول لما كانت عليه قبل الجائحة، فضلا عن عودتهم للسفر والسياحة من جديد.

وأضاف عاقل، لـ«الوطن»، أنّ مصر ستكون من أهم الدول التي يقصدها السائحين بعد انتهاء خطر كورونا، نظرا للسمعة الجيدة التي اكتسبتها الفترة الماضية، من خلال التزام منشآتها السياحية والفندقية بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ما أهلها للحصول على ختم «السفر الآمن» من المجلس الدولي للسياحة والسفر، الذي تتحصل عليه فقط الدول الآمنة صحيا.

عاقل: الحركة السياحية الوافدة إلى مصر حاليًا ضعيفة

ولفت إلى أنّ الحركة السياحية الوافدة لمصر حاليا ضعيفة، ونسب الإشغال بفنادق الغردقة ومرسى علم حاليا لا تتجاوز 15%، مرجعا ذلك لتداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، التي دفعت العديد من الدول الأوروبية المصدرة للسياح لمصر، لإصدار قرارات إغلاق تام وحظر لسفر مواطنيها خارج أوروبا، بعد ارتفاع نسب الإصابة بالمرض بين سكانها، موضحا أنّ نسب الأشغال المنخفضة بالفنادق ستستمر حتي منتصف العام الحالي.

وأوضح عاقل أنّ مبادرة «شتى في مصر» لتنشيط السياحة الداخلية لم تؤثر خلال الأسبوع الأول من إطلاقها في زيادة نسب الإشغال بجميع الفنادق المشاركة بالمبادرة، الأسابيع المقبلة قد تشهد وجود زيادات في أعداد المواطنين المسافرين للمدن السياحية.

ومن جهته، قال محمد فلا،ة عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إنّ الفنادق المفتوحة حاليا بالغردقة ومرسي علم تعتمد بشكل كبير في عملها على الحركة السياحية الوافدة من دول أوروبا الشرقية، خاصة أوكرانيا وبيلاروسيا، مشيرا إلى أنّ السياحة الداخلية قد تكون فرصة جيدة خلال الفترة الحالية لإنعاش السياحة بالمدن السياحية.