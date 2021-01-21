إعادة إعمار 211 منزلا ببني سويف

أعلنت جمعية الاورمان بمحافظة بني سويف، إعادة إعمار 211 منزلًا بالقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى ضمن خطة للمشاركة المجتمعية والمسؤلية المجتمعية.

واكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه بالتعاون مع شركة «المراسم الدولية» تستكمل الجمعية إعادة إعمار 60 منزلًا بقرية مناشي أبو صير التابعة لمركز الواسطى، وقرية شنرا بمركز الفشن، وبالتعاون مع البنك الأهلي المصري تستكمل «الأورمان» إعادة إعمار 132 منزلًا بقرية الشركة بمركز ناصر وقرية خورشيد بمركز إهناسيا وقرية الحماوي بمركز بني سويف، وقرية الكوم الاحمر مركز سمسطا، و19 منزلًا بقرية الأماني بمركز سمسطا.

وأوضح «شعبان»، أن الجمعية ترحب بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية الكبرى، وتؤكد دعمها للمسئولية المجتمعية من خلالً مشروع جمعية الأورمان الإنسانى الرائد لإغاثة وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجاً، معتبرا أن دورها هام جدا في دعم جهود الدولة وفي قيام المجتمع الأهلي بدوره في تخطي الشرائح الأكثر احتياج.

وأشار مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن مراحل عمل تنمية وتطوير وإعادة إعمار القرى الأشد احتياجا بمحافظة بني سويف، تتضمن ترميم جدران المنازل المتهالكة وعمل أسقف وتركيب الأبواب والشبابيك، فضلاً عن عمل المحارة والدهانات وتركيب السيراميك والحمامات والمطبخ وعمل وصلات الكهرباء ومياه الشرب النقية.

في سياق آخر، شارك المهندس محمود شاهين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب بني سويف، في المبادرة التي أطلقها عدد من شباب المدينة، للتوعية بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، والتي تضمنت توزيع 3 آلاف كمامة بالمجان على الباعة الجائلين و المواطنين، في حضور القس لوق عدلي مندوبا عن الكنيسة.

وأطلق عدد من شباب الفشن جنوب بني سويف، اليوم، مبادرة توعوية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، تضمنت بخطورة الفيروس وكيفية تجنب الإصابة به من خلال البعد عن أماكن التجمعات، واتخاذ كافة السُبل التي تضمن ذلك من ضمنها ارتداء الكمامات، وتضمنت المبادرة توزيع 3 آلاف كمامة مجانا على الباعة الجائلين والمواطنين، والتوعية بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها.