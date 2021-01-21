ازاي تاخد مليون جنيه قرض شخصي من البنوك لو معندكش شغل ثابت؟

يلجأ الكثير من أصحاب المهن الحرة إلى الاقتراض من البنوك لتلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياه، أو الحصول على تمويل لشراء معدات جديدة للتطوير من المشروع أو العمل الخاص به، وتوفر عدد من البنوك قرض أصحاب المهن الحرة، الذي يمكّن العميل من الحصول على قيمة القرض دون الحاجة إلى مفردات مرتب وضمان الحصول على مرتب شهري، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الحصول على قرض أصحاب المهن الحرة في عدد من البنوك مثل البنك الأهلي المصري، بقيمة مالية تصل إلى مليون جنيه، وفق خدمة العملاء في البنوك، كالتالي:

البنك الأهلي المصري

مزايا القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة

- يصل مبلغ قيمة القرض الشخصي إلى 700 ألف جنيه، ويصل إلى مليون للأطباء.

- مدة سداد القرض تصل إلى 7 سنوات.

- يمنح القرض تأمينا على الحياة والعجز الكلي مجانا للعملاء.

- يمكن الحصول على القرض الشخصي دون ضامن.

الشروط المطلوبة

- الحد الأدنى للحصول على القرض الشخصي 3 سنوات عمل على بدء النشاط لعملاء البنك الأهلي، ولمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الأقل أو 5 سنوات لغير عملاء البنك الأهلي.

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما وألا يزيد عن 65 عاما في نهاية التمويل.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي الساري.

- إيصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط.

- صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الايجار.

- صورة البطاقة الضريبية السارية موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة.

- مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 أشهر بحد أقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة.

- عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء لأصحاب الاعمال.

- كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لآخر عام.

بنك مصر

مزايا القرض الشخصي بضمان الأوعية الادخارية

- أطول مدة تسهيل تصل إلى عامين.

- تصل نسبة القرض إلى 90% من قيمة الضمانة.

- سعر العائد تنافسي.

- أعلى قيمة للقرض تصل إلى أكثر من مليون جنيه.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة رقم قومي سارية للمصريين، أو جواز سفر ساري للأجانب.

- طلب الحصول على التسهيل.

بنك الإسكندرية

مزايا القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة

- تأمين مجاني على الحياة طوال مدة التمويل.

- فترة السداد تصل إلى 7 سنوات.

- أسعار العائد تنافسية مع إمكانية الاختيار بين أسعار متغيرة أو ثابتة.

- تصل قيمة التمويل إلى مليون جنيه.

الشروط المطلوبة

- ألا يقل سن العميل عن 25 عاما وألا يزيد عن 65 عاما.

- أن يكون الحد الأدنى لمدة النشاط 24 سنة.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب النشاط.

- كشف حساب بنكي لمدة تصل إلى 12 شهرا.

- بطاقة ضريبية سارية.

- مستخرج سجل تجارى حديث، لا يتعدى 3 أشهر.

- فاتورة مرافق حديثة «غاز/ كهرباء/ تليفون» لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

- يمكن طلب مستندات إضافية وفقا لبرنامج التمويل.