حازم إمام ينتقد حالة الملاعب في البرلمان: أنفقنا 800 جنيه ومازالت سيئة

تساءل حازم إمام، عضو مجلس النواب، عن الإجراءات التي تتخذها وزارة الشباب للحفاظ على لاعبي مصر المشاركين في أولمبياد اليابان من فيروس كورونا، منعا لتكرار سيناريو منتخب الشباب، وأضاف موجّها حديثه لوزير الشباب: «ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها للحفاظ على وحماية 129 لاعبا مؤهلا لأولمبياد اليابان من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، منع لتكرار ما حدث من قبل، وإصابة منتخب مصر للشباب وعدم مشاركتهم في البطولة».

وأوضح إمام، خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة الآن في مجلس النواب، أثناء مناقشة كلمة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن تنفيذ برنامج الحكومة 2018/2022، أنّه تم إنفاق نحو 800 مليون جنيه على الملاعب، ورغم ذلك حالتها سيئة، بحسب قوله، خاصة أنّه لم يمر عليها مدة طويلة، مشددا على أهمية الرقابة والمتابعة والتطوير بشكل مستمر.

وقال عضو مجلس النواب، إنّ استاد القاهرة لم يشهد أي مباريات منذ فترة، ويتم إغلاقه كل عام، وحتى الآن لا يوجد تطوير، متابعا: «كرة القدم صناعة، ومهم الناس تبقى مبسوطة وهي بتتفرج»؟

وألقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بيانا في بداية الجلسة العامة لمجلس النوب المنعقدة الآن، قال فيه إنّ مصر تسعى لتكون مركزًا عالميا لاستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، حيث استضافت مصر خلال 2019 نحو 61 بطولة عالمية وإقليمية، وخلال 2020 رغم أزمة كورونا استضافت 11 بطولة عالمية وإقليمية.

ولفت صبحي إلى تحسن مؤشر مصر في التنافسية العالمية في المجال الرياضي، حيث احتلت المركز 38 من 90 دولة في موشر الدول المؤثرة رياضيا، كما حققت مصر المركز 56 من 205 دول في مؤشر الرياضة الدولي، والمركز 55 من 206 دول من رياضة النخبة، فضلا عن تحسن مؤشر 6 مدن في مؤشر مدن التأثير الرياضي العالمي، واحتلت تلك المدن المركز الأول أفريقيًا وعربيا، والمركز 29 من 140 دولة في مؤشر توفير الاستادات الضخمة.