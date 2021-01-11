بريد الوطن.. انقلني لديوان الوزارة يا وزير الشباب والرياضة

أعمل موظفة فى وزارة التضامن الاجتماعى، وأعانى من إعاقة تضطرنى إلى استخدام كرسى متحرك كهربائى، وللأسف، فإن وزارة التضامن التى أعمل بها غير مهيَّأة لى، حيث يقع مكتبى فى الطابق الثالث، وأجد صعوبة شديدة، بل واستحالة فى الوصول لمكتبى، وسبق أن تعرضت للسقوط والكسر وإصابات كثيرة أثناء ذهابى للعمل، لذلك طلبت انتدابى للعمل بوزارة الشباب والرياضة التى أتحرك فيها بسهولة، لوجود مكتبى بالدور الأرضى، غير أن فترة انتدابى انتهت وصار علىَّ أن أعود مرة أخرى للعمل فى وزارة التضامن، لذلك أناشد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الموافقة على نقل درجتى الوظيفية، وهى الثالثة، إلى وزارة الشباب والرياضة، لتمكينى من القيام بعملى.

ريهام حسن عبدالفتاح - الكونيسة - الجيزة

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