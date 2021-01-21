دعم الأسر المتضررة من خط سكة حديد «كفر داود - السادات» بمساعدات مالية

سلم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، مساعدات مالية لعدد من الأسر المتضررة من وقوع منازلهم في مسار إنشاء خط السكة الحديدية «كفر داود – السادات»، كما أمر بصرف كراتين مواد غذائية وبطاطين وشدد علي رئيس الوحدة المحلية بالوقوف معهم لتدبير احتياجاتهم.

جاء ذلك خلال استقباله لهم في مكتبه صباح اليوم، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات.

وأكد محافظ المنوفية، حرصه الشديد على مقابلة الأهالي المتضررين لسماعهم وبحث مطالبهم والوقوف بجانبهم، موضحًا أن إحياء خط السكة الحديدية «كفر داود – السادات» مشروع قومي وذو منفعة عامة، ويأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لربط المدينة بشبكة من الخطوط الحديدية، للمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ستعود بالنفع العام علي جموع المواطنين وتنشيط حركة التجارة لدفع عجلة الاستثمار بالمحافظات.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، تفقدا بدء تنفيذ أعمال المشروع القومي بطول 34,5 كيلو متر، وذلك بعد توقف دام لسنوات طويلة عقب أحداث ثورة يناير عام 2011.